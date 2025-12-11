Varejo está quase 10% acima do pré-pandemia, mostra balanço do IBGE

O volume de vendas do varejo chegou a outubro em patamar 9,6% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 6,1% acima do pré-pandemia.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os segmentos de artigos farmacêuticos, supermercados, veículos, combustíveis e material de construção estão operando acima do patamar pré-crise sanitária.

O segmento de artigos farmacêuticos opera em patamar 44,3% acima do pré-crise sanitária; supermercados, 12,0% acima; veículos, 11,6% acima; combustíveis e lubrificantes, 8,4% acima; e material de construção, 6,7% acima.

Os móveis e eletrodomésticos estão 1,0% abaixo do nível de fevereiro de 2020; outros artigos de uso pessoal e doméstico, 3,9% abaixo; equipamentos de informática e comunicação, 5,5% aquém; tecidos, vestuário e calçados, 18,9% abaixo; e livros e papelaria, 45,4% abaixo.