EDG-X destaca criação de jogos e inovação no Pará

O EDG-X – Expo Dev Games volta a colocar em evidência a produção paraense de jogos digitais ao reunir estudantes, criadores, estúdios independentes, profissionais do setor e entusiastas. O evento será realizado em 12 de dezembro de 2025, a partir das 10h, no PCT Guamá | UFPA, e marca um momento relevante para a consolidação da cena criativa e tecnológica do estado.

Nesta edição, que tem como tema “Do Protótipo ao Mercado”, a programação foi estruturada para apresentar diferentes etapas e perspectivas do desenvolvimento de games. Estão previstas mostras de projetos paraenses — desde títulos ainda em construção até produções finalizadas — além de palestras e painéis com especialistas sobre tecnologia, carreira, mercado e processos de criação.

A agenda inclui ainda um espaço dedicado ao networking, aproximando talentos, empresas e iniciativas do setor, além de demonstrações de experiências em realidade virtual desenvolvidas pela Ludus Studio. A proposta central é fortalecer o ecossistema de games do Pará, ampliar a visibilidade das produções regionais e incentivar novos criadores a transformar ideias em produtos comercializáveis.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Mineração, tecnologia, bioeconomia: saiba quais profissões no Pará devem ficar em alta para 2026]]

O evento é promovido pela Ludus Studio e pela Ovelha Esperta, empresas que têm atuado na liderança e no impulso do desenvolvimento de jogos no estado.