Guerra, tecnologia e nova era: confira as previsões de Nostradamus para 2026

Com a chegada de dezembro, cresce o interesse global por previsões e projeções sobre o futuro. Nesse período, temas ligados a astrologia, numerologia e mistérios históricos dominam buscas na internet e discussões nas redes sociais. Entre os nomes mais mencionados aparece Nostradamus, considerado um dos mais emblemáticos quando o assunto é prever eventos para além de seu tempo.

Intérpretes das quadras atribuídas ao astrólogo do século XVI acreditam que ele tenha feito previsões específicas para 2026, envolvendo conflitos, transformações tecnológicas e até um possível “renascimento humano”.

Quem foi Nostradamus

Michel de Nostredame, conhecido como Nostradamus, nasceu em 1503, na França. Médico, estudioso das estrelas e filósofo, ganhou notoriedade com “Les Propheties”, publicado em 1555, composto por versos enigmáticos e metáforas que atravessaram os séculos.

Ao longo do tempo, suas quadras foram associadas, por intérpretes, a eventos históricos marcantes, como:

A ascensão de Hitler

Os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki

O atentado de 11 de setembro

A pandemia de Covid-19

A escrita ambígua mantém aberta a possibilidade de releituras, o que contribui para que o nome de Nostradamus retorne com força sempre que um novo ciclo se aproxima.

O que dizem as previsões atribuídas a Nostradamus para 2026

✍️ Entre os versos mais citados por pesquisadores está o que menciona: “O grande enxame de abelhas se levantará… à noite, a emboscada…”

A metáfora das “abelhas” tem sido interpretada como referência a líderes que podem consolidar poder ou protagonizar decisões inesperadas. Entre os nomes citados por intérpretes estão Donald Trump e Vladimir Putin, associados a possíveis vitórias políticas ou estratégicas em 2026.

✍️ Outro verso mencionado diz: “Por causa do favor que a cidade demonstrará… o Ticino transbordará de sangue…”

A citação ao Ticino, região ao sul da Suíça, alimenta teorias envolvendo um possível conflito no continente europeu, ainda que sem comprovação histórica ou textual direta.

Além disso, quadras que mencionam Marte — tradicionalmente símbolo romano da guerra — levam intérpretes a supor sete meses de conflito armado ou tensões estendidas entre potências do Ocidente e do Oriente.

✍️ Outro trecho ganha força em discussões sobre tecnologia: “Enquanto o Ocidente perder sua luz em silêncio, três fogos se erguerão a Leste.”

Para especialistas, o verso pode estar ligado ao avanço acelerado da inteligência artificial em países asiáticos, enquanto o Ocidente enfrenta desafios econômicos, regulatórios e trabalhistas relacionados ao tema.

✍️ Embora as interpretações relacionadas a guerras e autoritarismo dominem a atenção pública, alguns estudiosos destacam o trecho: “Sombras cairão, mas o homem de luz surgirá.”

Para autores e pesquisadores de Nostradamus, a passagem sugere que, após um ciclo de crise, pode surgir um período de reconstrução ou renovação — ligado a valores humanitários, espiritualidade ou mudanças comportamentais provocadas pela própria tecnologia.