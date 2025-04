O que Nostradamus teria previsto sobre 'papa negro'? Entenda

O astrólogo, médico e vidente francês Michel de Nostredame (1503-1566), mais conhecido como Nostradamus, viveu há mais de quatro séculos, mas, até hoje suas profecias atiçam a imaginação de todo o mundo, sobretudo em momentos de grande relevância histórica. Com a morte do papa Francisco, aos 88 anos, na segunda-feira, 21, os fãs do astrólogo rapidamente resgataram uma de suas profecias, que trata da chegada de um "papa negro" ao Vaticano.

As profecias (Les prophéties, no título original) é uma coleção de 942 quadras poéticas supostamente prevendo eventos futuros. O livro foi publicado pela primeira vez em 1555 e, desde a morte do astrólogo, vem sendo republicado regularmente, contando com muitos seguidores. Segundo seus fãs e intérpretes, Nostradamus previu eventos como a Revolução Francesa e o atentado às Torres Gêmeas, nos EUA.

Como não poderia deixar de ser, são várias as interpretações possíveis sobre o significado da profecia que trata do "papa negro", que vão desde o apocalipse até a eleição de um pontífice oriundo da África para ocupar o trono de São Pedro. Do ponto de vista histórico, entretanto, o termo "papa negro" se refere ao líder da ordem religiosa dos Jesuítas. Como a ordem é muito importante dentro da hierarquia da Igreja Católica e os jesuítas usam roupas escuras (em contraste com as vestes brancas dos papas), seu líder costumava ser chamado de "papa negro".

Como Francisco era jesuíta - o primeiro cardeal da ordem religiosa a se tornar papa -, alguns intérpretes entendem que, na verdade, a profecia já teria se cumprido. Se tomarmos a profecia mais ao pé da letra, entretanto, ela poderia se referir à eleição de um cardeal africano - eles são 29 dentre os 135 aptos a votar e ser votado no próximo conclave. Como a Igreja Católica nunca teve um papa negro, esse poderia ser um marco histórico relevante dentro da igreja.

A profecia de Nostradamus é escrita numa linguagem críptica, mencionando a morte de um "pontífice ancião", seguida pela ascensão de um líder mais jovem de "pele escura", permitindo as múltiplas interpretações. Neste contexto, o termo "pele" pode estar ligado à raça, mas também às vestes religiosas do pontífice.