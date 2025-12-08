Márcia Sensitiva revela signos com mais sorte em 2026; veja o ranking

A astróloga e influenciadora Márcia Sensitiva divulgou em suas redes sociais um ranking dos signos que devem viver um período de maior fluidez e boas oportunidades em 2026. Segundo ela, Áries, Leão e Sagitário estarão no topo da lista entre os mais favorecidos no próximo ano.

Apesar da expectativa positiva para alguns, Márcia explicou que o ranking inclui também os signos que tendem a enfrentar mais desafios. A astróloga destaca, porém, que um ano desafiador não deve ser interpretado como negativo, mas como um período de maior aprendizado, maturidade e tomada de decisões.

VEJA MAIS

De acordo com as previsões, os nativos de Virgem podem sentir com mais intensidade as mudanças e obstáculos durante o ano. Já os arianos devem experimentar um período mais estável, com menos turbulências e boas oportunidades para crescimento pessoal e profissional.

Confira o ranking divulgado pela astróloga:

1️⃣ Áries

2️⃣ Leão

3️⃣ Sagitário

4️⃣ Aquário

5️⃣ Gêmeos