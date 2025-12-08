Márcia Sensitiva revela signos com mais sorte em 2026; veja o ranking
Astróloga explica que 2026 trará mais fluidez para alguns signos, enquanto outros precisarão de paciência e adaptação
A astróloga e influenciadora Márcia Sensitiva divulgou em suas redes sociais um ranking dos signos que devem viver um período de maior fluidez e boas oportunidades em 2026. Segundo ela, Áries, Leão e Sagitário estarão no topo da lista entre os mais favorecidos no próximo ano.
Apesar da expectativa positiva para alguns, Márcia explicou que o ranking inclui também os signos que tendem a enfrentar mais desafios. A astróloga destaca, porém, que um ano desafiador não deve ser interpretado como negativo, mas como um período de maior aprendizado, maturidade e tomada de decisões.
VEJA MAIS
De acordo com as previsões, os nativos de Virgem podem sentir com mais intensidade as mudanças e obstáculos durante o ano. Já os arianos devem experimentar um período mais estável, com menos turbulências e boas oportunidades para crescimento pessoal e profissional.
Confira o ranking divulgado pela astróloga:
1️⃣ Áries
2️⃣ Leão
3️⃣ Sagitário
4️⃣ Aquário
5️⃣ Gêmeos
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA