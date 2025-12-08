Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Márcia Sensitiva revela signos com mais sorte em 2026; veja o ranking

Astróloga explica que 2026 trará mais fluidez para alguns signos, enquanto outros precisarão de paciência e adaptação

Hannah Franco
fonte

Cinco signos terão uma onda de sorte durantes os meses de julho e agosto de 2024 (Foto/canalcomq)

A astróloga e influenciadora Márcia Sensitiva divulgou em suas redes sociais um ranking dos signos que devem viver um período de maior fluidez e boas oportunidades em 2026. Segundo ela, Áries, Leão e Sagitário estarão no topo da lista entre os mais favorecidos no próximo ano.

Apesar da expectativa positiva para alguns, Márcia explicou que o ranking inclui também os signos que tendem a enfrentar mais desafios. A astróloga destaca, porém, que um ano desafiador não deve ser interpretado como negativo, mas como um período de maior aprendizado, maturidade e tomada de decisões.

VEJA MAIS

image Márcia Sensitiva diz que Neymar está sofrendo de 'amarração espiritual' e precisa de 'exorcismo'
Espiritualista afirma que padrão de fraturas do craque não é normal

image Banho de Jesus: sensitiva ensina banho de purificação contra ansiedade, depressão e tristeza
Márcia Sensitiva explica como a prática elimina energias negativas e ajuda quem sofre de ansiedade e pânico

De acordo com as previsões, os nativos de Virgem podem sentir com mais intensidade as mudanças e obstáculos durante o ano. Já os arianos devem experimentar um período mais estável, com menos turbulências e boas oportunidades para crescimento pessoal e profissional.

Confira o ranking divulgado pela astróloga:

1️⃣ Áries
2️⃣ Leão
3️⃣ Sagitário
4️⃣ Aquário
5️⃣ Gêmeos

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Márcia Sensitiva

Signos

astrologia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda