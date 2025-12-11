Padre é ferido com facão após chamar crianças de 'lindas'

Um eletricista de 29 anos atacou um padre de 66 com um facão após acusá-lo de chamar suas filhas, de 11 e 14 anos, de “lindas”. A agressão ocorreu na noite de quarta-feira (10/12), na avenida Governador Valadares, em Unaí, em Minas Gerais. O religioso teve o vidro do carro quebrado e sofreu cortes no braço e no abdômen, mas passa bem.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as duas partes apresentaram versões diferentes sobre o caso. O eletricista foi preso por lesão corporal e levado para a delegacia da cidade.

O homem afirmou que chegou à conveniência onde a esposa trabalha, no bairro Mamoeiro, e percebeu que as filhas estavam incomodadas. Ao consultar as câmeras do estabelecimento, disse ter interpretado o comportamento do padre como inadequado. Revoltado, ele usou o carro para seguir o religioso, fechou o veículo da vítima e iniciou o ataque, atingindo o padre com a lateral do facão.

O sacerdote confirmou ter ido à conveniência, mas negou qualquer atitude imprópria. Ele afirmou que apenas brincou com as crianças, dizendo que eram “lindas” e que deveriam estar estudando, não trabalhando.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência e encaminhou as partes à delegacia. O Samu socorreu o padre, que foi medicado e liberado. O facão foi apreendido.

Religioso já tinha sido denunciado por fiel

Segundo informações do Metrópoles, o padre já havia sido alvo de denúncia por suposto comportamento inadequado com uma fiel. A mulher o acusou de passar a mão em seu corpo até a cintura e de dar um beijo no rosto durante a confissão.

Ela registrou boletim de ocorrência, e o caso segue sob investigação como “infrações contra a dignidade sexual e família”. O padre atua desde 1993 e é pároco da Paróquia São João Batista, em Unaí.