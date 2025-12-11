Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Padre é ferido com facão após chamar crianças de 'lindas'

Religioso de 66 anos sofreu cortes no braço e no abdômen; homem de 29 anos foi preso por lesão corporal

Hannah Franco
fonte

Padre é ferido com facão após comentário sobre crianças. (Unaí)

Um eletricista de 29 anos atacou um padre de 66 com um facão após acusá-lo de chamar suas filhas, de 11 e 14 anos, de “lindas”. A agressão ocorreu na noite de quarta-feira (10/12), na avenida Governador Valadares, em Unaí, em Minas Gerais. O religioso teve o vidro do carro quebrado e sofreu cortes no braço e no abdômen, mas passa bem.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as duas partes apresentaram versões diferentes sobre o caso. O eletricista foi preso por lesão corporal e levado para a delegacia da cidade.

VEJA MAIS

image Padre de 38 anos é encontrado morto em Casa Paroquial
Júlio César Agripino atuava na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais

image Padre é assassinado; dois homens foram presos
Ele foi encontrado morto na tarde do sábado, 15, em uma área de mata na zona rural da cidade

O homem afirmou que chegou à conveniência onde a esposa trabalha, no bairro Mamoeiro, e percebeu que as filhas estavam incomodadas. Ao consultar as câmeras do estabelecimento, disse ter interpretado o comportamento do padre como inadequado. Revoltado, ele usou o carro para seguir o religioso, fechou o veículo da vítima e iniciou o ataque, atingindo o padre com a lateral do facão.

O sacerdote confirmou ter ido à conveniência, mas negou qualquer atitude imprópria. Ele afirmou que apenas brincou com as crianças, dizendo que eram “lindas” e que deveriam estar estudando, não trabalhando.

A Polícia Militar atendeu à ocorrência e encaminhou as partes à delegacia. O Samu socorreu o padre, que foi medicado e liberado. O facão foi apreendido.

Religioso já tinha sido denunciado por fiel

Segundo informações do Metrópoles, o padre já havia sido alvo de denúncia por suposto comportamento inadequado com uma fiel. A mulher o acusou de passar a mão em seu corpo até a cintura e de dar um beijo no rosto durante a confissão.

Ela registrou boletim de ocorrência, e o caso segue sob investigação como “infrações contra a dignidade sexual e família”. O padre atua desde 1993 e é pároco da Paróquia São João Batista, em Unaí.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

padre

assédio a menor de idade

minas gerais
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

insegurança

Brasil fica entre os 10 países mais violentos do mundo em ranking; veja lista

O ranking analisa a intensidade dos conflitos em todos os países do mundo com base em quatro indicadores: letalidade, perigo para civis, difusão geográfica e número de grupos armados

12.12.25 16h32

Efeito cascata: vendaval histórico em SP afeta voos em ao menos cinco aeroportos pelo Brasil

11.12.25 19h43

Política

Entenda o motivo da retirada do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) à força da Mesa da Câmara

Tumulto aconteceu antes da sessão que votou o PL da Dosimetria, que reduz a pena de Bolsonaro e outros condenados pela tentativa de golpe

09.12.25 21h16

Brasil perde para a Alemanha nas quartas de final e se despede do Mundial feminino de handebol

09.12.25 15h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

CURIOSIDADE

Maçã em todos os sucos? Saiba por que a fruta está presente nas embalagens das bebidas

Para render mais os sucos? Estratégia enganosa? Afinal, por que as maçãs estão presentes em inúmeros sucos de frutas?

23.10.24 14h40

'Nada a esconder'

Prefeito afirma que recebeu ataques após sogra aparecer cheirando cocaína em vídeo

Bruno Cunha de Lima fez um desabafo nas redes sociais e diz que não pode ser responsabilizado pelas atitudes da sogra

10.03.22 17h19

BRASIL

Vídeo: adolescente de 13 anos engravida em festa com 'roleta russa de sexo'; entenda

Prática é um desafio entre adolescentes e viralizou na internet, causando choque em internautas pela forma como o episódio ocorreu

16.04.25 11h46

Fé sem preconceitos

Conheça 5 igrejas que acolhem pessoas LGBTQIA+ no Brasil

O movimento começou a surgir no Brasil na década de 1990 e se tornaram uma alternativa a grupos evangélicos tradicionais

29.01.25 18h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda