Padre é assassinado; dois homens foram presos

Ele foi encontrado morto na tarde do sábado, 15, em uma área de mata na zona rural da cidade

Estadão Conteúdo
fonte

A polícia segue investigando o caso como latrocínio (Reprodução / Redes Sociais)

O corpo do Alexsandro da Silva Lima, pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Douradina, no Mato Grosso do Sul, de 44 anos, foi enterrado neste domingo, 16. Ele estava desaparecido desde a noite da sexta-feira, 14, e foi encontrado morto na tarde do sábado, 15, em uma área de mata na zona rural da cidade.

Segundo informações do G1, confirmadas pela Polícia Civil, o corpo do religioso foi encontrado enrolado em um tapete, com cortes no pescoço e ferimentos na cabeça que indicavam golpes de martelo.

A suspeita é que ele tenha sido assassinado dentro de sua própria casa e o corpo tenha sido abandonado na mata.

Dois homens foram presos após serem abordados pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) dirigindo o carro do padre.

Eles confessaram que mataram Alexsandro para roubar o veículo, dinheiro, joias e outros pertences.

A polícia segue investigando o caso como latrocínio.

O velório de Alexsandro ocorreu na manhã deste domingo, 16. "Sua dedicação à igreja e seu amor incondicional ao próximo deixam uma marca indelével na história de nossa comunidade", disse a Paróquia em nota postada nas redes sociais.

