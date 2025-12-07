Padre de 38 anos é encontrado morto em Casa Paroquial
Júlio César Agripino atuava na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais
O padre Júlio César Agripino, de 38 anos, foi encontrado morto na Casa Paroquial de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, nessa sexta-feira (5). Ele não compareceu à missa que celebraria, às 19h, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. A ausência do padre, conhecido pela pontualidade, preocupou os fiéis.
Os funcionários da igreja encontraram Júlio caído no chão do quarto e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi levado ao Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu. A causa da morte foi confirmada como infarto.
Fiéis de reuniram na Igreja Matriz para a missa de corpo presente nesse sábado (6). Um cortejo iniciou na praça principal e seguiu até a saída da cidade. O corpo foi levado ao município de Guaxupé, local de nascimento do padre.
