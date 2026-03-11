Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

Com Kamilla Cardoso e Damiris bem marcadas, a seleção brasileira de basquete largou no Pré-Mundial da China, disputado no Sport Centre de Wuhan, com derrota nesta quarta-feira. As comandadas por Pokey Chatman, perderam da campeã europeia Bélgica - já tem vaga garantida - por 99 a 70.

O jogo foi complicado para as brasileiras desde o começo, quando a Bélgica logo abriu frente de 16 a 7. Com marcação agressiva, as europeias não deixaram a equipe verde e amarela produzir no ataque.

No intervalo, a vitória belga j=a estava encaminhada, com vantagem de incríveis 24 pontos: 58 a 34. Mesmo administrando a boa gordura adquirida nos dois primeiros períodos, as rivais ainda venceram o segundo tempo por cinco pontos, fechando o jogo com 29 de diferença.

O Brasil apostava muita em suas pivôs, mas o desempenho nesta estreia foi muito abaixo do esperado, por causa da dupla marcação, com Damiris anotando somente 13 pontos e Kamilla Cardoso ainda pior, com 10. A cestinha do Brasil foi a ala-armadora Bella, com 16.

De olho em uma das quatro vagas do Grupo A ao Mundial da Alemanha, em setembro, a seleção brasileira ainda tem quatro jogos para se recuperar e garantir a sua vaga. Nesta quinta-feira, encara o Sudão do Sul (12h30 de Brasília), depois, no sábado, a rival será a República Checa (2h30). No domingo é a vez de desafiar Mali (2h30) e, por fim, as locais chinesas na terça (8h30).