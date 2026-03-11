Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica Estadão Conteúdo 11.03.26 13h38 Com Kamilla Cardoso e Damiris bem marcadas, a seleção brasileira de basquete largou no Pré-Mundial da China, disputado no Sport Centre de Wuhan, com derrota nesta quarta-feira. As comandadas por Pokey Chatman, perderam da campeã europeia Bélgica - já tem vaga garantida - por 99 a 70. O jogo foi complicado para as brasileiras desde o começo, quando a Bélgica logo abriu frente de 16 a 7. Com marcação agressiva, as europeias não deixaram a equipe verde e amarela produzir no ataque. No intervalo, a vitória belga j=a estava encaminhada, com vantagem de incríveis 24 pontos: 58 a 34. Mesmo administrando a boa gordura adquirida nos dois primeiros períodos, as rivais ainda venceram o segundo tempo por cinco pontos, fechando o jogo com 29 de diferença. O Brasil apostava muita em suas pivôs, mas o desempenho nesta estreia foi muito abaixo do esperado, por causa da dupla marcação, com Damiris anotando somente 13 pontos e Kamilla Cardoso ainda pior, com 10. A cestinha do Brasil foi a ala-armadora Bella, com 16. De olho em uma das quatro vagas do Grupo A ao Mundial da Alemanha, em setembro, a seleção brasileira ainda tem quatro jogos para se recuperar e garantir a sua vaga. Nesta quinta-feira, encara o Sudão do Sul (12h30 de Brasília), depois, no sábado, a rival será a República Checa (2h30). No domingo é a vez de desafiar Mali (2h30) e, por fim, as locais chinesas na terça (8h30). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Basquete Pré-Mundial Brasil Bélgica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010 11.03.26 14h39 futebol Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul 11.03.26 13h10 futebol Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição 11.03.26 11h48 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 futebol CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12) 11.03.26 10h37 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00