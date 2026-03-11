Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Brasil larga no Pré-Mundial de Basquete da China com dura derrota para campeã europeia Bélgica

Estadão Conteúdo

Com Kamilla Cardoso e Damiris bem marcadas, a seleção brasileira de basquete largou no Pré-Mundial da China, disputado no Sport Centre de Wuhan, com derrota nesta quarta-feira. As comandadas por Pokey Chatman, perderam da campeã europeia Bélgica - já tem vaga garantida - por 99 a 70.

O jogo foi complicado para as brasileiras desde o começo, quando a Bélgica logo abriu frente de 16 a 7. Com marcação agressiva, as europeias não deixaram a equipe verde e amarela produzir no ataque.

No intervalo, a vitória belga j=a estava encaminhada, com vantagem de incríveis 24 pontos: 58 a 34. Mesmo administrando a boa gordura adquirida nos dois primeiros períodos, as rivais ainda venceram o segundo tempo por cinco pontos, fechando o jogo com 29 de diferença.

O Brasil apostava muita em suas pivôs, mas o desempenho nesta estreia foi muito abaixo do esperado, por causa da dupla marcação, com Damiris anotando somente 13 pontos e Kamilla Cardoso ainda pior, com 10. A cestinha do Brasil foi a ala-armadora Bella, com 16.

De olho em uma das quatro vagas do Grupo A ao Mundial da Alemanha, em setembro, a seleção brasileira ainda tem quatro jogos para se recuperar e garantir a sua vaga. Nesta quinta-feira, encara o Sudão do Sul (12h30 de Brasília), depois, no sábado, a rival será a República Checa (2h30). No domingo é a vez de desafiar Mali (2h30) e, por fim, as locais chinesas na terça (8h30).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Basquete

Pré-Mundial

Brasil

Bélgica
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Com o Fluminense, Ganso pode voltar a Belém e enfrentar o Remo após 16 anos

Meia do Tricolor esteve em Belém para enfrentar o Paysandu em 2023, mas enfrentou o Remo apenas em 2010

11.03.26 14h39

futebol

Remo pode ficar sem Kayky Almeida para duelo contra o Fluminense; entenda

Zagueiro pertence ao Tricolor e está emprestado ao Leão Azul

11.03.26 13h10

futebol

Técnico do Águia de Marabá projeta duelo contra o Madureira pela Copa do Brasil

Azulão busca vaga na quarta fase do torneio e cota de R$ 1,07 milhão na competição

11.03.26 11h48

futebol

CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira

Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12)

11.03.26 10h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

11.03.26 7h00

DIA DE PAPÃO

Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações

Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu

11.03.26 7h00

futebol

CBF escala árbitro Fifa para jogo entre Remo e Fluminense no Mangueirão; confira

Partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, ocorre na próxima quinta-feira (12)

11.03.26 10h37

JAPIIM

Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil

Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil

11.03.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda