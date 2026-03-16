Jair Bolsonaro apresenta melhora clínica e segue internado na UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, conforme boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star nesta segunda-feira (16). Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o paciente apresentou recuperação da função renal e melhora parcial de marcadores inflamatórios. Bolsonaro trata uma pneumonia bacteriana decorrente de um episódio de broncoaspiração iniciado na última sexta-feira (13).

De acordo com o estabelecimento de saúde, a evolução dos marcadores inflamatórios indica que o organismo está respondendo positivamente aos antibióticos utilizados. Apesar do progresso clínico, a equipe médica informou que o ex-presidente permanece na UTI e não há previsão de alta da unidade até o momento.

O ex-presidente foi levado ao hospital após passar mal na Papudinha, onde cumpre prisão por tentativa de golpe de Estado. A hospitalização ocorreu na manhã de sexta-feira para conter a infecção pulmonar.