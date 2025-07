Queda de arquibancada na feira Expo Eldorado, em São Paulo, deixa 60 feridos

Sessenta pessoas ficaram feridas na noite de sábado (19), quando uma arquibancada da feira Expo Eldorado desabou durante uma apresentação de rodeio no interior do Estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil Estadual. O acidente ocorreu no Complexo Esportivo Mário Covas, por volta das 22h50. Segundo a organização do evento, não houve mortos.

A estrutura cedeu por causa da superlotação da arquibancada, segundo o Corpo de Bombeiros. Dez pessoas foram socorridas em estado grave e outras 20 com ferimentos superficiais. A programação, que inclui a apresentação da dupla Gian e Giovani, teve de ser cancelada.

As pessoas feridas foram socorridas por outros moradores e ambulâncias do Município de Eldorado (SP). Os feridos foram levados para a Santa Casa da cidaded e hospitais em Registro (SP) e Pariquera-Açu (SP). Os bombeiros ainda realizaram uma vistoria e buscas para identificar possíveis vítimas presas sob os escombros, além de providenciarem do isolamento do local.

A Expo Eldorado comunicou em nota o cancelamento de todo a programação deste domingo (20). A organização do evento disse estar tomando as providências necessárias para dar assistência às vítimas. Como é comunicado em trecho da nota: "Pedimos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso com a segurança, o respeito e o bem-estar da população". A dupla Gian e Giovani que se apresentaria no sábado (19), por meio de nota, prestou solidariedade às vítimas e informou o cancelamento do show.

"Infelizmente aconteceu um acidente com a arquibancada. Todas as vítimas foram socorridas rapidamente [...] Fiquem tranquilos que logo logo a gente vai remarcar essa data para vir cantar para vocês. Um abraço a todos e a nossa solidariedade. Boa recuperação a todos", disse a dupla.