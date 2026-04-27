Dia do Trabalhador: 1º de maio é feriado nacional ou ponto facultativo?
Neste ano, a data cairá nesta sexta-feira. Conheça a origem da celebração desta data
Embora seja celebrado todos os anos no dia 1º de maio, algumas pessoas ainda ficam na dúvida se o "Dia do Trabalhador" é considerado feriado nacional ou apenas um ponto facultativo. A resposta para esse questionamento é que esta data é comemorada como um feriado em boa parte do mundo desde 1949 e faz alusão histórica a uma importante greve de trabalhadores que ocorreu na cidade norte-americana de Chicago no ano de 1886.
Segundo informações do Senado Federal, o feriado foi instituído após a inspiração de algumas greves ao redor do mundo, que possuíam como principal objetivo a redução da jornada de trabalho diária nos Estados Unidos, que chegava a 17 horas devido a não haver leis trabalhistas por volta do século XX. Desse modo, a data nasceu com o propósito de valorizar a “união universal das classes operárias” e os “mártires do trabalho”.
VEJA MAIS
Quais direitos não eram garantidos no século XX?
De acordo com o Senado Federal, havia alguns direitos que ainda não tinham sido conquistados pelos trabalhadores; eram eles:
- Registro em carteira;
- Jornada máxima de trabalho;
- Adicional noturno e de insalubridade;
- Pagamento de horas extras;
- Descanso semanal;
- Férias remuneradas;
- Licença-maternidade;
- Aposentadoria.
Confira os direitos já garantidos no século XXI:
Ao longo dos séculos, as mudanças e transformações foram acontecendo nas áreas trabalhistas e, atualmente, grande parte dos direitos dos trabalhadores já foi conquistada. De acordo com o JusBrasil, hoje existem 20 direitos para a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT):
- Registro em carteira de trabalho;
- Contrato de trabalho;
- Contrato de experiência;
- Salário mínimo;
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- Jornada e Trabalho;
- Hora extra;
- Descanso Semanal Remunerado;
- Adicional Noturno e Hora Noturna Reduzida;
- Férias
- 13º Salário;
- Licença-maternidade;
- Licença Paternidade;
- Licença Gala;
- Licença Luto;
- Aviso prévio;
- Seguro-desemprego;
- Verbas Rescisórias;
- Salário-família;
- Saúde e Segurança no Trabalho.
Quando o Dia do Trabalhador tornou-se feriado no Brasil?
Já no Brasil, o Dia do Trabalhador como feriado nacional foi oficializado pela Lei nº 662, de 6 de abril de 1949. E, após alguns anos, a Lei nº 10.607, de 2002, atualizou a redação da lei de 1949, o que manteve a data 1º de maio permanente na lista dos feriados nacionais brasileiros.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA