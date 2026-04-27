Dia do Trabalhador: 1º de maio é feriado nacional ou ponto facultativo?

Embora seja celebrado todos os anos no dia 1º de maio, algumas pessoas ainda ficam na dúvida se o "Dia do Trabalhador" é considerado feriado nacional ou apenas um ponto facultativo. A resposta para esse questionamento é que esta data é comemorada como um feriado em boa parte do mundo desde 1949 e faz alusão histórica a uma importante greve de trabalhadores que ocorreu na cidade norte-americana de Chicago no ano de 1886.

Segundo informações do Senado Federal, o feriado foi instituído após a inspiração de algumas greves ao redor do mundo, que possuíam como principal objetivo a redução da jornada de trabalho diária nos Estados Unidos, que chegava a 17 horas devido a não haver leis trabalhistas por volta do século XX. Desse modo, a data nasceu com o propósito de valorizar a “união universal das classes operárias” e os “mártires do trabalho”.

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Quais direitos não eram garantidos no século XX?

De acordo com o Senado Federal, havia alguns direitos que ainda não tinham sido conquistados pelos trabalhadores; eram eles:

Registro em carteira;

Jornada máxima de trabalho;

Adicional noturno e de insalubridade;

Pagamento de horas extras;

Descanso semanal;

Férias remuneradas;

Licença-maternidade;

Aposentadoria.

Confira os direitos já garantidos no século XXI:

Ao longo dos séculos, as mudanças e transformações foram acontecendo nas áreas trabalhistas e, atualmente, grande parte dos direitos dos trabalhadores já foi conquistada. De acordo com o JusBrasil, hoje existem 20 direitos para a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT):

Registro em carteira de trabalho; Contrato de trabalho; Contrato de experiência; Salário mínimo; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); Jornada e Trabalho; Hora extra; Descanso Semanal Remunerado; Adicional Noturno e Hora Noturna Reduzida; Férias 13º Salário; Licença-maternidade; Licença Paternidade; Licença Gala; Licença Luto; Aviso prévio; Seguro-desemprego; Verbas Rescisórias; Salário-família; Saúde e Segurança no Trabalho.

Quando o Dia do Trabalhador tornou-se feriado no Brasil?

Já no Brasil, o Dia do Trabalhador como feriado nacional foi oficializado pela Lei nº 662, de 6 de abril de 1949. E, após alguns anos, a Lei nº 10.607, de 2002, atualizou a redação da lei de 1949, o que manteve a data 1º de maio permanente na lista dos feriados nacionais brasileiros.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)