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Onde é feriado em 13 de abril? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

Confira o calendário dos locais que celebram a data

Estadão Conteúdo

O Espírito Santo celebra nesta segunda-feira, 13, o Dia de Nossa Senhora da Penha e a data é feriado estadual. Além do dia santo, cidades de Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul comemoram aniversário de emancipação política e celebram a data como feriado municipal.

Nossa Senhora da Penha é padroeira do Espírito Santo. Em 2019, a data entrou para a lista de feriados estaduais e passou a ser celebrada em todos os municípios capixabas. A chamada "Festa da Penha" é considerada a maior manifestação religiosa do Espírito Santo.

Para o catolicismo, Nossa Senhora da Penha é protetora contra perigos físicos, doenças, infecções e também tentações espirituais.

No Rio Grande do Norte, o município de Goianinha celebra ainda a Nossa Senhora dos Prazeres. Conforme a religião católica, a santa é protetora contra o desânimo, doenças físicas e espirituais, e também afasta a maldade e o perigo.

Em homenagem aos 300 anos de Fortaleza, o dia 13 de abril de 2026 será feriado municipal na capital cearense.

Lista de cidades com feriado em 13 de abril

Ceará

- Fortaleza (aniversário da cidade)

Minas Gerais

- Itambacuri: aniversário da cidade

Rio Grande do Norte

- Goianinha: dia de Nossa Senhora dos Prazeres

Rio Grande do Sul

- Alpestre: aniversário de emancipação política - Campos Borges: aniversário de emancipação política - Entre-Ijuís: aniversário de emancipação política - Harmonia: aniversário de emancipação política - Nova Esperança do Sul: aniversário de emancipação política - Paverama: aniversário de emancipação política - Planalto: aniversário de emancipação política - Terra de Areia: aniversário de emancipação política

Feriado estadual

No Espírito Santo, o Dia de Nossa Senhora da Penha é feriado estadual.

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13 de abril
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