Viagens no feriadão de 1º de maio ficam mais caras em Belém; veja preços de passagens

Viajar no feriado de 1º de maio deve sair mais caro para os moradores de Belém. Levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), divulgado nesta segunda-feira (27), aponta aumento nos preços das passagens intermunicipais e interestaduais, além da alta nos combustíveis, o que pressiona o custo total das viagens em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento, realizado no Terminal Rodoviário de Belém, aponta os preços atualizados das passagens intermunicipais, já incluindo a taxa de embarque. Segundo a entidade, no geral, as passagens ficaram aproximadamente 10% mais caras em comparação ao mesmo período do ano passado.

Entre os destinos mais procurados, os valores médios são de aproximadamente R$ 20 para Castanhal, R$ 32 para Barcarena e R$ 38 para Abaetetuba. Para localidades mais distantes ou turísticas, como Salinópolis e Bragança, as passagens giram em torno de R$ 92. Já viagens mais longas, como para Marabá e Tucuruí, chegam a cerca de R$ 192,84 e R$ 174,76, respectivamente.

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No caso de Mosqueiro, um dos destinos mais acessíveis para os moradores da capital, a tarifa do transporte urbano permanece em R$ 4,60, com gratuidade mantida aos domingos e feriados. As linhas operadas por cooperativas, no entanto, apresentam custo mais elevado, em torno de R$ 15. No transporte fluvial, com saídas do Terminal Hidroviário de Belém, os preços variam de R$ 40 a mais de R$ 60, atendendo destinos como Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras.

Para viagens interestaduais, os valores também refletem custos mais altos. As passagens partindo de Belém chegam a cerca de R$ 250 para São Luís (MA), R$ 550 para Fortaleza (CE), R$ 650 para Brasília (DF), R$ 880 para o Rio de Janeiro (RJ) e aproximadamente R$ 950 para São Paulo (SP).

Combustíveis encarecem viagens

Além das passagens, o custo do transporte individual também aumentou. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), analisados pelo Dieese/PA, os preços dos combustíveis em Belém registraram alta nos últimos 12 meses. A gasolina comum encerrou a última semana com preço médio de R$ 6,83, alta de 4,75% em relação ao mesmo período de 2025. O etanol apresentou aumento de 12,47%, chegando a R$ 5,32, enquanto o diesel S10 teve a maior variação, com alta de 23,35% e preço médio de R$ 7,50.

O aumento dos combustíveis está associado não apenas a fatores internos, mas também ao cenário internacional. Tensões geopolíticas, especialmente no Oriente Médio, têm influenciado o mercado global de petróleo, pressionando os preços do barril e refletindo, ainda que de forma gradual, no mercado brasileiro.

Outro fator que pesa no planejamento das viagens é o custo de manutenção dos veículos, que apresenta elevação em comparação ao ano anterior, variando conforme o tipo de serviço e o modelo do automóvel.

Na avaliação do Dieese/PA, embora as passagens tenham registrado aumentos moderados — em alguns casos próximos de 10% —, o principal impacto no custo das viagens neste feriadão está relacionado à alta dos combustíveis. O cenário reforça a necessidade de planejamento por parte dos trabalhadores que pretendem se deslocar, considerando não apenas o destino, mas também o meio de transporte e os gastos adicionais envolvidos.

Valores estimados das passagens

• Abaetetuba: cerca de R$ 38,00

• Barcarena: cerca de R$ 32,00

• Bragança: cerca de R$ 92,15

• Cametá: cerca de R$ 107,29

• Capanema: cerca de R$ 68,03

• Castanhal: cerca de R$ 20,00

• Colares: cerca de R$ 40,00

• Marudá: cerca de R$ 60,00

• Mosqueiro: entre R$ 4,60 (transporte urbano) e R$ 15,00 (linha intermunicipal)

• Marabá: cerca de R$ 192,84

• Mocajuba: cerca de R$ 98,00

• Paragominas: cerca de R$ 126,41

• Salinópolis: cerca de R$ 92,15

• São Caetano de Odivelas: cerca de R$ 35,00

• Tucuruí: cerca de R$ 174,76

• Vigia: cerca de R$ 34,00

Preço dos combustíveis

• Etanol: R$ 5,32 (12 a 18/04/2026) | R$ 4,73 (13 a 19/04/2025) — alta de 12,47%

• Gasolina comum: R$ 6,83 (12 a 18/04/2026) | R$ 6,52 (13 a 19/04/2025) — alta de 4,75%

• Óleo diesel S10: R$ 7,50 (12 a 18/04/2026) | R$ 6,08 (13 a 19/04/2025) — alta de 23,35%

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia