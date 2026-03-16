Médica morre durante troca de tiros entre policiais e criminosos na zona norte do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da médica Andréa Marins Dias, de 61 anos, baleada durante uma abordagem policial. O incidente ocorreu em Cascadura, na zona norte da capital, na noite de domingo, 15. A vítima morreu após ser atingida em uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos.

A Polícia Militar realizava patrulhamento quando foi informada sobre um veículo Corolla Cross suspeito de roubos na região. Os oficiais localizaram o carro, uma moto e um Jeep Comander. Os suspeitos teriam fugido e efetuado disparos contra os policiais, que revidaram a agressão.

Após a perseguição, policiais encontraram o corpo de Andréa no banco do motorista de um Corolla Cross. Ela apresentava perfurações de disparos de arma de fogo. Não há informações confirmando se o carro onde a médica estava era o mesmo veículo suspeito.

Detalhes da investigação

A Secretaria de Polícia Militar informou que um procedimento apuratório foi instaurado. A medida busca investigar os fatos ocorridos durante a ação que resultou na morte da vítima, conforme determinação do secretário de Estado de Polícia Militar.

Os policiais envolvidos na abordagem utilizavam câmeras corporais. Os dispositivos e as armas dos agentes estão à disposição do procedimento investigativo da Polícia Civil, informou a PM.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar, em nota, garantiu colaboração integral com as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios (DH-Capital). A delegacia informou que as diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.