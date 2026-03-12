Seleção brasileira lança camisa azul para a Copa com logo da marca de Michael Jordan Estadão Conteúdo 12.03.26 20h32 A seleção brasileira terá em sua segunda camisa, a azul, um logo inédito. Em vez do tradicional "swoosh", a "vírgula" da Nike, o uniforme que será usado pelos jogadores na Copa do Mundo deste ano carrega a silhueta de Michael Jordan, símbolo da Jordan Brand, marca que pertence à empresa, e foi criada a inspirada na carreira do astro do basquete. A nova camisa foi relevada em evento na zona sul de São Paulo. Patrocinado pela gigante americana de material esportivo desde 1996, o Brasil é a primeira seleção a estampar o logo da Jordan Brand na história. Entre os clubes, o Paris Saint Germain foi o único clube até hoje a trocar a vírgula da Nike pelo logotipo "Jumpman" da Jordan. A nova camisa 2 da seleção brasileira manteve o tradicional azul, mas variando entre tons claros e escuros, para remeter a "brasas ardentes". Na camisa azul, o escudo da seleção está centralizado no peito, enquanto o logo da Jordan, em amarelo, foi confeccionado do lado direito, próximo ao ombro. Na parte interna da gola, há um selo com um losango e a expressão "Vai Braza!". Nos recortes entre o corpo da camisa e as mangas há detalhes em verde e amarelo que formam um desenho em alusão a um "rio". Nas laterais, o uniforme tem listras verticais finas em um tom de azul claro, criando uma textura visual em camadas. A Jordan Brand nasceu no basquete em 1984, quando a Nike assinou contrato com Michael Jordan, então novato do Chicago Bulls. O sucesso foi tamanho que a Nike transformou a linha em uma marca própria dentro do grupo. A marca extrapolou o esporte e hoje representa a cultura urbana, com produtos geralmente usados por consumidores jovens, muitos dos quais que usam camisa de clubes e de seleções como roupa casual. "A parceria com a seleção brasileira é mais do que uma colaboração; é uma celebração da grandeza, da criatividade e da energia elétrica do futebol global, com o Brasil em seu núcleo vibrante. Não é simplesmente um encontro de mundos; é uma fusão dinâmica em que performance e expressão impulsionam uma à outra", disse Sarah Mensah, presidente da Jordan Brand. "Para cada criança no Brasil que sonha com uma bola nos pés, essa parceria significa algo enorme. Jordan Brand e a nossa seleção se unirem é mais do que futebol - é cultura e grandeza juntas", declarou Vinícius Júnior. A camisa foi desenvolvida com a tecnologia de resfriamento Aero-FIT, que proporciona uma maior respirabilidade para atividades de alto desempenho. Ela é produzida de 100% de resíduos têxteis e conta com zonas de malha elípticas distintas, tecnologia que auxilia os jogadores a se manterem "secos" ao decorrer das partidas. "Este lançamento simboliza a união entre duas referências globais que compartilham ousadia, inovação e paixão pelo esporte. Ver o Jumpman em nosso uniforme reforça a potência cultural do futebol brasileiro e a capacidade do Brasil de inspirar o mundo. Estamos orgulhosos desse momento e confiantes de que este manto representará, dentro e fora de campo, a energia e a grandeza da nossa seleção", afirmou Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A parceria também conta com diversas peças de streetwear, como camisas, moletons, shorts de mesh e agasalhos oversized. ESTREIA DA NOVA CAMISA Os novos uniformes do Brasil farão sua estreia nos amistosos que o time realizará no mês de março. No dia 26, a equipe enfrentará a França em Boston, nos Estados Unidos. A parceria também conta com diversas peças de streetwear, como camisas, moletons, shorts de mesh e agasalhos oversized. ESTREIA DA NOVA CAMISA Os novos uniformes do Brasil farão sua estreia nos amistosos que o time realizará no mês de março. No dia 26, a equipe enfrentará a França em Boston, nos Estados Unidos. Depois, no dia 31, o País mede forças diante da Croácia no Camping World Stadium, em Orlando. A primeira partida do Brasil na Copa do Mundo será contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Após a estreia, a seleção volta a campo no dia 19, quando encara o Haiti. Por fim, no dia 24, os comandados de Ancelotti encerram sua participação na fase de grupos diante da Escócia. 