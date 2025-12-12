Anvisa proíbe venda do suplemento Mitopure no Brasil; produto não tem registro

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de todos os lotes do suplemento alimentar Mitopure, da marca Timeline, em decisão publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial da União. Segundo o órgão, o produto não possui registro, notificação ou cadastro necessário para ser comercializado no país.

De acordo com a Anvisa, o Mitopure é fabricado por uma empresa desconhecida, o que também impede sua distribuição, importação e uso em território nacional. A agência afirma que o suplemento está sendo vendido e divulgado de forma irregular, violando a legislação sanitária brasileira.

Segundo o órgão há comprovação de propaganda e oferta do produto sem o devido registro, o que contraria os artigos 2º, 12 e 59 da Lei nº 6.360/1976. A Anvisa determinou que a proibição vale para pessoas físicas, empresas e veículos de comunicação que comercializem ou divulguem o suplemento.

A resolução reforça que qualquer tipo de promoção ou anúncio do Mitopure está vetado. O suplemento é composto por Urolitina A, substância associada à saúde mitocondrial, segundo informações divulgadas pela própria marca.

Empresa destaca estudos a respeito da composição do produto

A Timeline, empresa suíça responsável pelo produto, afirma que seus suplementos são “baseados em evidências clínicas em humanos” e que possui mais de 80 patentes e cinco estudos relacionados aos efeitos da Urolitina A.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)