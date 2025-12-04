Anvisa proíbe a comercialização de suplementos alimentares e determina a apreensão; veja quais

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou na última terça-feira (2) uma resolução que determina a apreensão e proibição de todos os lotes dos suplementos alimentares Prosatril e Erenobis, fabricados pela empresa Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Após a publicação da resolução, ficam proibidas a comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo dos produtos.

Segundo a Anvisa, os suplementos não possuem notificação ou cadastro no órgão e, por esse motivo, não podem ser vendidos ou anunciados. Além disso, o Erenobis possui em sua composição a planta Pereskia aculeata, popularmente conhecida como ora-pro-nóbis, o que é proibido.

Uso de ora-pro-nóbis não é permitido

O uso de ora-pro-nóbis em suplementos alimentares foi proibido em abril deste ano pela Anvisa, por não possuir evidências que comprovem a sua eficácia e segurança.

Outro suplemento também foi proibido

O suplemento alimentar, Oliver Turbo, produzido pela empresa Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda, também entrou na lista de proibições da Anvisa por não possuir registro nem notificação, e deverá ser apreendido. Com isso, ficam proibidas a sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo de todos os lotes.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)