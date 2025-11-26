Anvisa determina recolhimento de vinagre de maçã da marca Castelo; saiba o motivo e veja o lote

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) comunicou nesta semana, no Diário Oficial da União (DOU), o recolhimento de um lote do vinagre de maçã da marca Castelo, além da proibição de comercialização, distribuição e consumo do produto.

Segundo o órgão, o item apresentou resultado insatisfatório no ensaio de pesquisa quantitativa de dióxido de enxofre realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), indicando quantidade da substância não declarada no rótulo.

No lote 12M2 do vinagre de maçã da marca, foi detectada a presença de 340,65 mg/L de dióxido de enxofre, composto que pode causar alergias em pessoas sensíveis.

A Anvisa informa que a ausência da declaração do componente no rótulo infringe instrução normativa da agência, além de resoluções e decreto-lei vigentes.

Em nota, a Castelo afirma que está adotando todas as medidas necessárias e cooperando com os órgãos reguladores.

"Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência, valores que norteiam nossa atuação ao longo de 120 anos de história, pois sabemos que o consumidor confia em nossa marca pela consistência e pelo cuidado com a excelência", diz a empresa.

A orientação é que os consumidores verifiquem se possuem o produto do lote 12M2, com data de fabricação de 25 de março de 2025 e validade até 25 de setembro de 2026. Em caso positivo, a Castelo pede que entrem em contato com o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) pelo telefone 0800-771-6111 ou pelo e-mail sacc@casteloalimentos.com.br.