Anvisa proíbe importação e venda de fórmula infantil após casos de botulismo nos EUA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação, venda e divulgação de todos os lotes da fórmula infantil ByHeart Whole Milk. A medida foi publicada na terça-feira, 18, e prevê a apreensão das unidades do produto no Brasil.

A decisão da Anvisa foi tomada após crianças nos Estados Unidos serem diagnosticadas com botulismo depois de consumir o suplemento. O produto, da empresa norte-americana ByHeart, é destinado a bebês de 0 a 12 meses.

A Food and Drug Administration (FDA), agência americana semelhante à Anvisa, anunciou o recolhimento da fórmula por possíveis casos de botulismo. Após o alerta, a Anvisa identificou anúncios do produto em plataformas de comércio que operam no Brasil.

Fórmula infantil: O que motivou o alerta global?

Ao menos 15 bebês em diversos Estados dos EUA adoeceram depois de ingerir a fórmula ByHeart. A Associated Press (AP) informou que a empresa realizou um recall nacional de seus produtos. Dois pais processam a fabricante, após os filhos de 4 meses apresentarem sintomas graves e precisarem de tratamento hospitalar.

Autoridades locais confirmaram que, em análises, uma lata da fórmula infantil continha a bactéria Clostridium botulinum, causadora da doença. Outros casos ainda estão sob investigação.

Orientações da Anvisa sobre o consumo de fórmulas

A Anvisa não recebeu notificações de botulismo associado ao consumo da fórmula no Brasil. A agência reforça que a marca não possui registro para venda no País, tornando sua comercialização irregular.

O órgão recomenda que consumidores evitem comprar fórmulas infantis importadas por comércio eletrônico. É essencial sempre verificar a presença do número de registro na embalagem do produto.

A Anvisa também publicou, no ano passado, uma orientação sobre o uso seguro de fórmulas infantis. Entre as recomendações está o uso apenas sob prescrição de profissional da saúde, como médico ou nutricionista.

Além disso, é importante seguir as instruções de preparo do rótulo, que incluem a higienização correta dos utensílios, a diluição adequada e a temperatura segura (70 °C). Essas práticas reduzem o risco de contaminação por microrganismos perigosos, como Cronobacter e Salmonella.

As fórmulas infantis são classificadas como alimentos para crianças de 0 a três anos. Contudo, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, e de forma exclusiva até os seis meses de vida.

Botulismo: quais os sintomas e como agir?

Os sintomas iniciais do botulismo podem demorar a surgir. Incluem pálpebras caídas, fala arrastada (especialmente em adultos), perda do controle da cabeça e dificuldade para engolir e respirar. Em quadros graves, a doença pode causar paralisia muscular generalizada e até a morte.

A aplicação imediata de antitoxina botulínica neutraliza a toxina no sangue. Isso previne a progressão da paralisia e possíveis complicações.

Se a criança apresentar sintomas de botulismo, como dificuldade para engolir ou respirar, a recomendação é buscar atendimento médico. É importante informar sobre o alimento consumido e, se possível, levar a embalagem.