Leoa Leona, que atacou invasor, deve retornar ao recinto nesta sexta-feira (5)

Leona, leoa que atacou e matou um invasor no último domingo (30), deve retornar ao recinto onde vive nesta sexta-feira (5). Conforme informações repassadas pela bióloga Marília Maia, o animal está melhor e mais tranquila. O episódio aconteceu no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba.

VEJA MAIS

A felina está com o comportamento observado desde domingo. O acontecimento provocou estresse a Leona, que foi retirada do recinto e levada a um espaço privado. “Nesse momento, o mais importante pra gente, é que ela volte a apresentar todos os comportamentos naturais que ela sempre expressou”, fala Marília.

Uma das ações responsáveis pela evolução do quadro de Leona foi o enriquecimento ambiental, com uso de feno e brinquedos. A bióloga ressalta que a felina não está de castigo e, sim, passando por um protocolo necessário. Marília também afirma que a leoa não será eutanasiada.

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto de Leona por volta das 10h. Ao notar a presença do homem, a leoa foi em direção à árvore onde ele estava e o puxou. De acordo com perícia, ela o mordeu no pescoço e não se alimentou dele.