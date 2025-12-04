Capa Jornal Amazônia
Leoa Leona, que atacou invasor, deve retornar ao recinto nesta sexta-feira (5)

A informação foi repassada pela bióloga Marília Maia, do Parque Arruda Câmara (Bica)

Lívia Ximenes
fonte

Leoa Leona está em um ambiente privado para análise de comportamento (Reprodução)

Leona, leoa que atacou e matou um invasor no último domingo (30), deve retornar ao recinto onde vive nesta sexta-feira (5). Conforme informações repassadas pela bióloga Marília Maia, o animal está melhor e mais tranquila. O episódio aconteceu no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba.

A felina está com o comportamento observado desde domingo. O acontecimento provocou estresse a Leona, que foi retirada do recinto e levada a um espaço privado. “Nesse momento, o mais importante pra gente, é que ela volte a apresentar todos os comportamentos naturais que ela sempre expressou”, fala Marília.

Uma das ações responsáveis pela evolução do quadro de Leona foi o enriquecimento ambiental, com uso de feno e brinquedos. A bióloga ressalta que a felina não está de castigo e, sim, passando por um protocolo necessário. Marília também afirma que a leoa não será eutanasiada.

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto de Leona por volta das 10h. Ao notar a presença do homem, a leoa foi em direção à árvore onde ele estava e o puxou. De acordo com perícia, ela o mordeu no pescoço e não se alimentou dele.

