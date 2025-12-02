Capa Jornal Amazônia
IML emite laudo inicial e revela causa da morte de homem atacado por leoa; veja qual é

Gerson de Melo Machado, de 19 anos, invadiu o recinto do animal no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba

Lívia Ximenes
fonte

Gerson de Melo Machado, 19 anos (Reprodução)

Após autópsia, o Instituto Médico Legal (IML) emitiu o laudo inicial e determinou a causa da morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, morto ao invadir o recinto de uma leoa. O episódio aconteceu no último domingo (30) no Parque Arruda Câmara (Bica), em João Pessoa, Paraíba. Conforme a perícia, o animal mordeu o pescoço de Gerson e não ingeriu qualquer parte do corpo.

O IML afirma que o homem morreu por choque hemorrágico, pois teve os vasos cervicais (artérias e veias) perfurados com a mordida da leoa. Além disso, o órgão realizou um exame toxicológico complementar e uma análise de “identificação técnica”. Os resultados devem sair nos próximos dias.

O corpo foi liberado e enterrado nessa segunda-feira (1), no Cemitério do Cristo Redentor. Todos os procedimentos de velório e enterro foram arcados pela Prefeitura de João Pessoa, por meio do serviço de auxílio funeral para pessoas em situação vulnerável.

Saiba mais sobre o caso do homem que invadiu o recinto de uma leoa

