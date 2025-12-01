Quem era homem que invadiu recinto de leoa em João Pessoa? Saiba mais sobre ‘Vaqueirinho’

Um homem conhecido como “Vaqueirinho” morreu ao invadir o recinto de uma leoa no Parque Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa (Paraíba). O episódio aconteceu nesse domingo (30), por volta das 10h. Identificado como Gerson de Melo Machado, ele tinha 19 anos e era diagnosticado com transtornos mentais.

A conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson por oito anos, contou a história do homem. Ao Metrópoles, ela disse que o viu pela primeira vez quando Gerson, com 10 anos, foi levado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser encontrado vagando por uma BR. Daquele momento em diante, Vaqueirinho passou a ser parte da rede de proteção da infância.

“Foi uma criança que sofreu todo tipo de violação de direito. Filho de uma mãe com esquizofrenia, com avós também comprometidos na saúde mental, vivia numa pobreza extrema”, relatou Verônica. A conselheira tutelar afirmou que, apesar do contexto familiar, Gerson ainda procurava pela mãe e avó, mas era levado de volta ao abrigo. Dentre os irmãos, ele foi o único sem família adotiva.

Verônica falou que, ainda criança, Gerson mencionava o sonho de viajar para a África e ser “domador de leões”. Em um momento, inclusive, Vaqueirinho tentou entrar clandestinamente em um avião, mas foi impedido pela segurança do aeroporto. “[Ele] percebeu tarde demais que a leoa não era uma gata e que não conseguimos domá-la sem conhecimento. Mas ele não tinha juízo suficiente para isso”, declarou a conselheira tutelar.