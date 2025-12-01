Leoa que teve recinto invadido era treinada e recebia carinho de veterinária; veja vídeo

Nesse domingo (30), um homem de 19 anos invadiu o recinto de uma leoa e foi morto pelo animal no Parque Arruda Câmara, o Bica, em João Pessoa (Paraíba). Identificado como Gerson de Melo Machado, ele tinha transtornos mentais, segundo a TV Cabo Branco. O acontecimento gerou estresse e choque à leoa Leona, que atacou o homem por instinto.

Dias antes, um vídeo mostra Leona tranquila no recinto. Após o ataque, a médica veterinária Melanie Leite, especialista em animais silvestres, compartilhou registros de um momento em que fez carinho na leoa. Através das grades de proteção, Melanie acariciou o animal, que estava manso.

Segundo a médica veterinária, Leona é treinada, condicionada e tem grande proximidade com os profissionais do zoológico. “Ela fez apenas o que uma leoa faz. Ela nunca será a vilã”, escreveu Melanie. Com o episódio, diversas pessoas pediram que o animal fosse sacrificado, possibilidade negada pela Bica: “É importante reforçar que em nenhum momento foi considerada a possibilidade de eutanásia. A Leona está saudável, não apresenta comportamento agressivo fora do contexto do ocorrido e não será sacrificada.”