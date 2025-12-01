Vídeo mostra leoa tranquila na Bica dias antes de invasão de homem; veja

Um homem de 19 anos morreu ao invadir o recinto de uma leoa, nesse domingo (30), no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa (Paraíba). Conhecido como Bica, o zoológico contava com proteção adequada para o animal e o público, seguindo as normas técnicas e de segurança. O episódio provocou estresse e choque à leoa Leona, que dias antes estava tranquila na área, conforme registro.

Para entrar no espaço, o homem precisou escalar uma parede de mais de seis metros, passar por grades de proteção e usar uma árvore como apoio na descida ao recinto, segundo a prefeitura de João Pessoa. A invasão e o ataque aconteceram por volta das 10h. O homem foi identificado como Gerson de Melo Machado e, conforme a TV Cabo Branco, ele tinha transtornos mentais.

Após atacar o homem, a leoa, que agiu por instinto, obedeceu aos comandos de treinamento da equipe e foi contida sem uso de armas ou tranquilizantes. Entretanto, o estresse provocou demora na resposta do animal. Até o momento, ela segue sob monitoramento de médicos veterinários, biólogos e zootecnistas.

A Bica reforçou que Leona não será sacrificada e que, em momento algum, houve a possibilidade. Ela foi avaliada e está bem. As atividades do parque estão suspensas por tempo indeterminado.