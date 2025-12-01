Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Falha em fogos de artifício durante show de Natal atinge público e deixa feridos

De acordo com informações preliminares, várias pessoas sofreram queimaduras nas mãos e nas pernas. Há feridos em estado grave.

Gabrielle Borges
fonte

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. (Reprodução)

Uma apresentação que marcaria o início da temporada natalina quase terminou de forma trágica na região de Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite desse domingo (30). Uma falha técnica em uma queima de fogos de artifício provocou uma forte explosão e feriu crianças e adultos que estavam presentes no local.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, várias pessoas, incluindo crianças, sofreram queimaduras nas mãos e nas pernas. Outras pessoas presentes foram atingidas por estilhaços de vidros. O impacto danificou ainda uma árvore e um carro que estava estacionado perto do local. Há feridos com gravidade, mas não houve a divulgação de quantidade. Todos os feridos foram encaminhados e receberam atendimento em um hospital em Getúlio Vargas, cidade vizinha de Estação.

Imagens do evento mostram o momento em que os fogos de artifício explodem de cima do telhado de um imóvel onde funciona uma das secretarias da prefeitura. Confira abaixo:

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

