Cães filhotes ficam presos em tubulação após se assustarem com fogos de artifício do Ano Novo

O Corpo de Bombeiros Militar resgatou, na manhã da última quarta-feira (1º), dois filhotes de cachorro da raça Pastor-Belga Malinois, que ficaram presos em uma tubulação de esgoto, após se assustarem com o barulho dos fogos de artifício na noite de Ano Novo. O caso ocorreu em Sacramento, no sudoeste de Minas Gerais.

Segundo os militares, os dois filhotes ficaram presos dentro da tubulação de esgoto que interligava dois canos da residência. Segundo relato da tutora à corporação, os animais teriam procurado abrigo dentro da tubulação.

A equipe de bombeiros precisou fazer corte no piso e perfurar uma camada de concreto para conseguir chegar à tubulação onde os animais se encontravam.

Após cerca de três horas de trabalho dos profissionais, os cãezinhos foram foram resgatados com sucesso e sem ferimentos, logo se reunindo com o resto da ninhada.

Após o resgate foi realizada uma vedação no local por parte do proprietário para evitar novos incidentes com os animais de estimação.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editora web de Oliberal.com)