Bebê abandonada em calçada é resgatada por bombeiros de Goiás

Uma bebê, abandonada em uma calçada de Goiânia, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás. A recém-nascida estava em um condomínio residencial da capital do estado. O resgate aconteceu no último domingo (29).

A criança, com poucos dias de vida, estava com um leve hematoma na testa e leve escoriação no pé esquerdo. Encontrada por moradores da área, ela foi protegida com um lençol até o resgate chegar. Uma moradora da região, que é lactante, disse aos bombeiros que acompanhou a situação e, até mesmo, amamentou a bebê antes da chegada das autoridades.

Nos primeiros socorros, feitos pelos bombeiros, foi feita limpeza na bebê e verificação dos sinais vitais, assim como a detecção de ferimentos. Ela foi encaminhada à Maternidade Municipal de Aparecida de Goiânia, onde foi submetida à avaliação médica. A recém-nascida aguarda os encaminhamentos legais.