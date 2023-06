Tragédia em Ohio: Bebê de um ano morre após ser abandonada sozinha por 10 dias

Uma bebê de apenas um ano e quatro meses perdeu a vida após ser deixada sozinha por um período de 10 dias pela própria mãe. A mulher partiu de casa para uma viagem no dia 6 de junho deste ano e só retornou no dia 16. O terrível incidente ocorreu no estado de Ohio, nos Estados Unidos.

A mulher responsável foi identificada como Kristel A. Candelario, de 31 anos. Ela foi acusada na semana passada por homicídio agravado. Durante o interrogatório policial, ela confessou ter deixado a filha sem supervisão. A próxima audiência está agendada para esta quarta-feira (28).

"É inconcebível que uma mãe deixe seu filho de 16 meses sozinho, sem qualquer tipo de supervisão, por 10 dias para sair de férias", declarou o promotor Michael O'Malley em um comunicado oficial.

VEJA MAIS