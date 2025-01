Fogos de artifício atingem casal em apartamento; veja vídeo

Na virada do ano, um casal foi surpreendido com fogos de artifício que atingiram a varanda do apartamento em que estavam. A mulher, que assistia à queima ao lado do companheiro, sofreu queimaduras. O incidente aconteceu na praia central de Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Assista abaixo.

Em imagens gravadas por outro ângulo, é possível ver o artefato indo em direção ao prédio. Dentro do apartamento, o casal gravava a mudança de 2024 para 2025. A mulher teve 20% do corpo queimado, incluindo as mãos e o tórax.