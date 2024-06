VÍDEO: Jovens acendem fogo de artifício dentro do carro e objeto explode

Um grupo de amigos levou um susto enorme ao tentar acender um fogo de artifício dentro de um carro em movimento. O explosivo acaba caindo no chão do veículo e deixa os jovens em pânico. O episódio foi filmado pelo motorista e vídeo do incidente está viralizando nas redes sociais.

Segundo informações, os jovens, que estavam no carro, decidiram celebrar acendendo um fogo de artifício dentro do veículo. A ideia era que o projétil saísse pelo teto solar. No entanto, as coisas não saíram como o planejado. Ao acender o dispositivo, o fogo de artifício caiu no interior do carro.

Em segundos, o veículo se transformou em um ambiente de pânico, com os jovens desesperados para remover o objeto flamejante. O vídeo termina com a tela vermelha e não se tem informações sobre o estado dos jovens.

Riscos do uso inadequado de fogos de artifício

Situações como essa, onde fogos de artifício são usados de forma inadequada, são mais comuns do que se imagina. O Corpo de Bombeiros alerta para os perigos dessa prática, que pode resultar em graves acidentes, como explosões, queimaduras e até mesmo mortes.

Os fogos de artifício são materiais explosivos que devem ser manuseados com cuidado e somente em locais abertos e ventilados. Utilizá-los em ambientes fechados, como dentro de um carro, aumenta exponencialmente os riscos de acidentes.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)