Riscos de fogos de artifício no Ano Novo: saiba como evitar acidentes

As festas de fim de ano são marcadas por celebrações e comemorações, e os fogos de artifício são uma tradição, especialmente no Ano Novo. No entanto, é importante lembrar que esses artefatos podem ser perigosos e até fatais se não forem manuseados com cuidado.

Segundo o Ministério da Saúde, de 2019 a 2022, o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 1.548 internações por ferimentos causados por fogos de artifício, média de um caso por dia. Neste ano de 2023, os dados mostram um total de 266 internações com esse mesmo perfil, efetuadas entre janeiro e setembro.

Para a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), os fogos constituem grande preocupação da entidade, por causa dos acidentes que provocam. As mãos, principalmente, são as partes do corpo mais expostas, além do punho, rosto e olhos.

Cuidados para evitar acidentes

Para minimizar os riscos de acidentes com fogos de artifício, é importante seguir algumas dicas:

Não solte fogos de artifício se estiver sob efeito de álcool ou outras drogas.

Use sempre roupas e calçados fechados para proteger o corpo.

Não acenda fogos de artifício em locais fechados ou com pouca ventilação.

Nunca acenda fogos de artifício dentro de casa ou em áreas próximas a edifícios.

Afaste crianças e animais da área onde os fogos serão acesos.

Use prolongadores para soltar rojões, mantendo distância entre a mão e o artefato.

Compre fogos de artifício somente em lojas especializadas e não de fabricação caseira.

Não reutilize fogos de artifício que não acenderam.

Queimaduras

Em caso de queimaduras causadas por fogos de artifício, é importante seguir os seguintes passos:

Lave a área queimada com água corrente por pelo menos 20 minutos.

Cubra a área queimada com um pano limpo e seco.

Procure atendimento médico o mais rápido possível.

Não use pasta de dente, clara de ovo ou manteiga na área queimada, pois esses produtos podem causar infecção.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)