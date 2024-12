Susto com fogos de artifício causa a morte de cadela em Porto Velho na noite de Natal

A cadela Ayla, de três anos, morreu na noite da véspera de Natal, na última terça-feira (24/12), após se assustar com fogos de artifício em Porto Velho, Rondônia. Segundo a tutora do animal, Beatriz Magalhães Gomes, o animal sofreu uma parada cardíaca em decorrência do susto causado pelos fogos.

VEJA MAIS

Beatriz explicou que, naquela noite, deixou a cadela na varanda enquanto ela e seu marido, Paylon Araújo, foram visitar parentes para comemorar o Natal. A decisão foi tomada com receio de que Ayla saísse de casa. No entanto, ao voltar para a casa, por volta de 0h40, Beatriz encontrou o animal já sem vida.

“Quando cheguei, ela não estava mais na varanda. Achei que estivesse entre as plantas. Fui até a casa, desci as escadas e percebi que ela estava sem vida”, contou a tutora, visivelmente abalada em entrevista à CNN Brasil.

O marido de Beatriz tentou reanimar a cachorra, realizando uma massagem cardíaca, mas não teve sucesso. “Ficamos abraçados com ela, perguntando o que poderíamos ter feito de diferente”, relatou Beatriz.

Após o falecimento de Ayla, a tutora consultou um médico veterinário, que após avaliar a situação, confirmou que a causa da morte foi uma parada cardíaca induzida pelo estresse causado pelo som dos fogos de artifício.

“Estamos sem chão. Tentando assimilar tudo e o imenso vazio que ficou. Eu nem consigo ver as fotos dela sem me emocionar e me culpar por não estar com ela”, disse Beatriz.