Vídeo: filhote de cachorro morre enforcado por coleira em pet shop

Um filhote de cachorro da raça shih-tzu, chamado Mike, morreu durante uma sessão de tosa em um pet shop localizado no Arapoanga, Distrito Federal, no último sábado (7). A dona do animal, Diana Ferreira, relatou que deixou Mike no estabelecimento por volta das 13h e, após duas horas, recebeu uma ligação informando sobre a morte do cão.

Imagens de segurança do local mostram que Mike estava preso por uma coleira e, ao tentar se soltar, acabou caindo da bancada e ficando pendurado pelo pescoço. Mesmo após ser recolocado na superfície, o cachorro não conseguiu se levantar. Ainda é possível ver que a funcionária do pet shop manuseia o animal de forma brusca ao recolocá-lo na mesa.

Diana expressou sua dor nas redes sociais: “Infelizmente por uma irresponsabilidade perdemos nosso cachorro. Que isso fique de alerta para todos.”

Além disso, outros clientes também relataram experiências negativas com o mesmo pet shop. Uma cliente mencionou que seu animal retornou com cortes no pescoço após um banho e tosa, resultando em altos gastos com medicamentos.

Até o momento, a empresa não se manifestou publicamente sobre o incidente e continua em funcionamento.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)