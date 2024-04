Cachorro morre após ser esquecido dentro de carro de pet shop, na Bahia

Um cachorro da raça shih-tzu morreu após ser esquecido dentro de um veículo de transporte de um pet shop, em Vitória da Conquista (BA). O caso ocorreu no último sábado (20). Segundo o relato da tutora, Rosemeire de Oliveria Martins, o animal foi entregue ao pet shop ainda de manhã, mas ela estranhou a demora no atendimento.

A tutora passou a tentar contato com o estabelecimento. E, por volta das 15 horas, quando foi atendida, questionou sobre o cachorro. Os funcionários do pet-shop, então, perceberam que ele havia sido esquecido no veículo de transporte. O animal foi entregue à mãe dela, que ficou abalada.

Rosemeire registrou o caso na Polícia Civil, que investiga a situação. As informações são da TV Sudoeste, afiliada da TV Globo. A TV Sudoeste entrou em contato com o pet shop, que afirmou que só se pronunciará em juízo (Com informações do portal Metrópoles).