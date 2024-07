Cadelas morrem depois de serem esquecidas dentro de carro por pet shop em Goiás, afirma tutor

Em suas redes sociais, um médico de Goiânia (GO) relatou que suas duas cadelas morreram após serem esquecidas em um carro por um pet shop, na capital goiana. Segundo Henrique Lopes Auad, o fato aconteceu na última quarta-feira (24), mas o caso só veio repercutir nesta segunda (29), após uma postagem em que ele lamenta o falecimento dos animais e denuncia a negligência da clínica.

Ele contou que as cadelas "foram vítimas de uma fatalidade após serem buscadas por uma veterinária, de uma renomada clínica de Goiânia, que acabou por esquecer as nossas maiores preciosidades dentro do carro". Na nota, o médico afirma que as cachorras Prada, uma maltês, e Liz, uma shih tzu, morreram asfixiadas.

"A dor é irreparável e imensurável para todos nós, e o luto por tamanha negligência será eterno", escreveu ele na legenda da publicação.

Ao portal G1, a delegada Simelli Lemes, do Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás, explicou que a família foi orientada a abrir um processo civil contra a empresa, e que o caso se configura como negligência.

"Houve uma negligência sem dolo e sem a intenção de provocar um sofrimento no animal. Nesse caso, não configura um crime de maus-tratos", explicou.

