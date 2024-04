Cachorro morre após ser amarrado e arrastado por carro em Goiânia

Um motorista foi flagrado arrastando um animal preso a uma picape na GO-156, na cidade de Itapuranga, no noroeste goiano, na tarde de sábado (27). A cena foi registrada por uma pessoa, que chamou a polícia.

O suspeito foi conduzido para a delegacia, onde declarou que ganhou o animal e o amarrou com duas cordas para tentar impedir que ele se mexesse e pulasse do veículo. O cachorro morreu após ser arrastado pela rodovia. De acordo com o motorista, nas proximidades do Parque Industrial de Itapuranga, um outro carro o sinalizou sobre o cão.

O homem que filmou a ação chega a buzinar mais de uma vez para o outro motorista, mas ele não dá sinal de que vai parar. A filmagem corta antes do desfecho da interação deles. O boletim de ocorrência diz que a polícia foi chamada, mas a equipe só encontrou o motorista momentos depois.

Na versão do homem aos militares, o tutor afirmou que, assim que soube que o animal havia pulado, parou o carro e viu que já estava morto. Apesar da justificativa, os PMs conduziram o homem à delegacia, por conta da suspeita de maus-tratos a animais.