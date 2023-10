Dois cachorros morrem asfixiados após serem esquecidos por veterinária dentro do carro

Dois cachorros, um da raça pug e outro da raça yorkshire terrier, morreram asfixiados após serem deixados dentro de um carro por uma veterinária, em uma região localizada no interior de São Paulo, na noite da última quinta-feira (25).

Conforme um boletim de ocorrência, a veterinária buscou os animais na casa do dono e os levou para realizar os serviços de banho e tosa no pet shop em que atua. Em depoimento à polícia, a veterinária afirmou que quando chegou à clínica, foi informada de uma emergência com um gato, o que a levou a atender ao bichano e esquecer dos cachorros.

VEJA MAIS

Ao lembrar e retornar, ela notou que os animais estavam passando mal e os socorreu de imediato, mas eles não resistiram.

A delegacia da região registrou o caso como suposto ato de abuso a animais, o que ainda está sob investigação.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com