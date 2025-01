Mulher atingida por fogos de artifício atualiza estado de saúde: 'Nunca senti tanta dor'; veja vídeo

Bianca Miranda, de 27 anos, foi atingida por fogos de artifício durante a virada de ano. Junto ao marido, Victor Frasca, ela observava a queima da varanda de um apartamento. O casal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, foi para Navegantes, em Santa Catarina, curtir uma semana de férias. Confira o relato abaixo.

Nas redes sociais, Bianca disse que está com queimaduras nas mãos, porque foi o jeito que encontrou de apagar o fogo que surgiu. Deitada e com a lesão no tórax tampada, a turista confirmou que faria boletim de ocorrência. “Foi um choque. Inacreditável acontecer isso dentro de casa”, falou.

A mulher afirmou que teve queimaduras de segundo e terceiro grau. “Aqui no prédio que a gente está hospedado, eu fiquei sabendo de uma criança que foi atingida, mas nada de grave. Não sei se outras pessoas foram atendidas, mas espero que não. Estou em choque”, contou. Bianca relatou que a pele está muito exposta e torce para não infeccionar.

Assista ao vídeo do momento em que Bianca Miranda foi atingida

“Muito triste toda essa situação, mas agradeço por não ter sido no meu rosto”, comentou. Segundo Bianca, a prefeitura não prestou auxílio e o casal está desamparado em uma cidade desconhecida. “Ontem à noite, nenhum policiamento na rua ou uma ambulância disponível”, escreveu.

Nos Stories do Instagram, Bianca disse que nunca sentiu tanta dor na vida e confirmou que fez boletim de ocorrência. Mais uma vez, a turista confirmou que, até a tarde desta quinta-feira (02), não recebeu apoio da prefeitura: “Estão emitindo notas e publicando em matérias que entraram em contato. Eles não entraram em contato, a gente está aguardando. Talvez quando a gente for para Porto Alegre eles entrem [em contato].”