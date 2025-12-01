Capa Jornal Amazônia
Incêndio em Hong Kong: 13 pessoas são presas por acidente que deixou 151 mortos

O fogo atingiu sete dos oito prédios de um complexo residencial em Tai Po e levou dois dias para ser contido pelo Corpo de Bombeiros

Lívia Ximenes

Em Hong Kong, 13 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no incêndio de um complexo residencial. O acidente aconteceu em Tai Po, na última quarta-feira (26), e deixou 151 mortos. A informação foi confirmada nessa segunda-feira (1) pelo governo da China.

image Incêndio em Hong Kong: alarmes não funcionaram em testes; 89 corpos não foram identificados
O incêndio foi o mais mortal em Hong Kong em décadas

image Combate a incêndio em complexo residencial de Hong Kong é concluído após 2 dias; há 128 mortos
O fogo é o mais letal da história da região. Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, 200 pessoas estão desaparecidas

image Incêndio em Hong Kong é o mais mortal em décadas; ao menos 60 pessoas morreram

A polícia fez buscas no escritório da empresa responsável pela reforma nos prédios, a Prestige Construction & Engineering Company, e apreendeu caixas com documentos como provas, segundo a agência de notícias Associated Press (AP). Conforme as autoridades, as telas de proteção que estavam nos andaimes, feitos de bambu, não seguiam as regras de resistência ao fogo. Além disso, os alarmes de incêndio não funcionaram como deveriam.

O combate ao fogo foi concluído dois dias depois, na sexta-feira (28). As chamas atingiram sete das oito torres, sendo cada uma com 31 andares. Esse foi o incêndio mais letal em Hong Kong nos últimos 30 anos.

As causas do acidente seguem sob investigação, mas, de acordo com as autoridades, as chamas se espalharam rápido devido às telas de proteção e aos andaimes de bambu. As informações do governo chinês, de 2021, afirmam que o complexo possui cerca de dois mil apartamentos e, aproximadamente, 4,6 mil moradores.

