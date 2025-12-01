Incêndio em Hong Kong: 13 pessoas são presas por acidente que deixou 151 mortos

Em Hong Kong, 13 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no incêndio de um complexo residencial. O acidente aconteceu em Tai Po, na última quarta-feira (26), e deixou 151 mortos. A informação foi confirmada nessa segunda-feira (1) pelo governo da China.

VEJA MAIS

A polícia fez buscas no escritório da empresa responsável pela reforma nos prédios, a Prestige Construction & Engineering Company, e apreendeu caixas com documentos como provas, segundo a agência de notícias Associated Press (AP). Conforme as autoridades, as telas de proteção que estavam nos andaimes, feitos de bambu, não seguiam as regras de resistência ao fogo. Além disso, os alarmes de incêndio não funcionaram como deveriam.

O combate ao fogo foi concluído dois dias depois, na sexta-feira (28). As chamas atingiram sete das oito torres, sendo cada uma com 31 andares. Esse foi o incêndio mais letal em Hong Kong nos últimos 30 anos.

As causas do acidente seguem sob investigação, mas, de acordo com as autoridades, as chamas se espalharam rápido devido às telas de proteção e aos andaimes de bambu. As informações do governo chinês, de 2021, afirmam que o complexo possui cerca de dois mil apartamentos e, aproximadamente, 4,6 mil moradores.