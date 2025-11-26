Incêndio de grandes proporções atinge complexo residencial em Hong Kong e deixa 36 mortos

O incêndio de grandes proporções que devasta um complexo residencial em Tai Po, norte de Hong Kong, deixou pelo menos 36 mortos e há 279 desaparecidos, segundo informou o chefe do Executivo local, John Lee, na quinta-feira (tarde de quarta-feira, 26, em Brasília). As chamas, que se espalharam por vários blocos do Conjunto Habitacional Wang Fuk, ainda não haviam sido completamente controladas até a última atualização.

"Por enquanto, o fogo provocou a morte de 36 pessoas e há 279 desaparecidos", declarou Lee em uma coletiva de imprensa durante a madrugada. Além disso, ele reportou que 29 pessoas seguem hospitalizadas e sete se encontram em estado crítico.

O Corpo de Bombeiros informou que diversas pessoas permaneceram presas dentro dos edifícios durante o incêndio, mas ainda não há estimativa do total de moradores que permanecem no interior das estruturas. Um bombeiro está entre os mortos, e outros profissionais também ficaram feridos durante o combate às chamas. Duas das vítimas feridas estão em estado crítico após sofrer queimaduras graves; a terceira apresenta quadro estável, segundo o governo.

A corporação recebeu o chamado às 14h51 no horário local (3h51 em Brasília). Minutos depois, o alerta foi elevado ao nível 4, o segundo mais alto. Dezenas de caminhões de bombeiros e ambulâncias foram enviados ao local, onde uma densa coluna de fumaça cinza pôde ser vista a distância. Testemunhas relataram que moradores acompanharam a cena de uma passarela próxima, enquanto as equipes buscavam acesso aos apartamentos.

O condomínio é formado por oito torres de 31 andares, totalizando cerca de duas mil unidades residenciais. Algumas estruturas estavam cercadas por andaimes de bambu, técnica ainda comum na construção civil em Hong Kong e que pode ter dificultado parte do trabalho de contenção das chamas.

Autoridades também registraram que pessoas ficaram presas nos escombros, de acordo com informações divulgadas pela emissora pública RTHK. As equipes de emergência trabalhavam pela noite para localizar moradores e tentar extinguir o incêndio.

O Departamento de Transportes de Hong Kong anunciou a interdição de um trecho da rodovia Tai Po devido ao avanço das chamas. Linhas de ônibus foram desviadas e o tráfego permanece restrito na região.