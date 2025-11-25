'Máscara', da Carreta Furacão, apaga princípio de incêndio na Doca, em Belém
A ação improvisada chamou atenção de quem passava pelo local e também de internautas que o classificaram como um “verdadeiro herói”
Um vídeo que circula nas redes sociais nesta terça-feira (25) mostra o momento em que o personagem Máscara, da Carreta Furacão, ajuda a apagar um princípio de incêndio na avenida Doca de Souza Franco, em Belém. As chamas começaram em uma fiação elétrica no instante em que o grupo passava pelo local.
VEJA MAIS
Nas imagens, é possível ver o personagem pegando um extintor de incêndio e agindo rapidamente para conter o fogo, enquanto curiosos registram a cena. A ação improvisada chamou atenção de quem passava pela área e também de internautas, que o classificaram como um “verdadeiro herói”.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA