O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘A ficha ainda não caiu’, diz moradora que perdeu tudo em incêndio no Guamá

A autônoma Franciellen Almeida estava trabalhando quando recebeu a notícia de que sua casa estava sendo destruída pelo fogo

O Liberal
fonte

‘A ficha ainda não caiu’, diz moradora que perdeu tudo em incêndio no Guamá. (Wagner Santana | O Liberal)

“A ficha ainda não caiu.” Foi assim que a autônoma Franciellen Almeida, proprietária da casa que pegou fogo na noite desta quarta-feira (19), na passagem Adriano, no bairro do Guamá, em Belém, descreveu o impacto do ocorrido. A residência de dois andares, construída em alvenaria e madeira, ficou destruída após ser atingida por um incêndio que mobilizou vizinhos, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Ninguém ficou ferido.

Vídeos do incêndio circulam nas redes sociais e mostram as chamas altas e uma densa cortina de fumaça, visível de ruas próximas. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, foram os próprios moradores que iniciaram o combate às chamas. Como a passagem Adriano estava alagada após a forte chuva que atingiu Belém, os vizinhos usaram a água acumulada na rua para tentar controlar o fogo.

As causas do incêndio ainda não foram confirmadas oficialmente, mas a suspeita inicial é de um curto-circuito dentro da casa. O imóvel tinha a parte inferior em alvenaria e o piso superior em madeira. Nenhum dos proprietários estava em casa no momento do incidente.

Franciellen conta que soube do incêndio enquanto estava no trabalho. “Eu estava para o trabalho, quando meu esposo chegou lá comigo avisando que estava destruindo tudo. Os vizinhos que contaram para ele. Eu vim correndo do trabalho e os vizinhos já estavam jogando água, tentando salvar alguma coisa. Todos eles ajudaram até o bombeiro chegar. Praticamente eu perdi tudo, e o documento é o que mais me preocupa. Agora, Deus está no controle, vamos dar um jeito. Enquanto tem vida, tem esperança. É isso que acalma o meu coração. Vou procurar qualquer lugar que dê para passar a noite. A ficha ainda não caiu”, disse.

O superintendente da Defesa Civil Municipal, Vitor Magalhães, explicou que uma vistoria preliminar foi realizada no local, mas só será concluída nesta quinta-feira (20). “A gente fez uma vistoria prévia no local, porém, devido à escuridão, a gente não consegue concluir hoje a vistoria. Mas amanhã cedo vem uma equipe nossa com engenheiro para concluir essa vistoria e poder garantir que essa família vai ter os seus direitos assegurados. A Funpapa está em deslocamento para cá e vai dar o acompanhamento social para a família”, afirmou.

Auxílio

As famílias atingidas pelo incêndio devem receber auxílio por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster). Na quinta-feira (20) uma equipe esteve no local onde as chamas consumiram uma casa completamente e afetaram parcialmente outro imóvel.

No local foi realizado o levantamento das necessidades imediatas das vítimas. A secretaria aguarda um relatório socioeconômico disponibilizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Belém, para que, posteriormente, seja autorizado o pagamento do benefício eventual às famílias atingidas.

"O Governo do Pará atua de forma comprometida para com a população que mais precisa, e por meio do apoio prestado, conseguimos assegurar que estas famílias tenham um suporte para recomeçar. O nosso papel é estar ao lado destas pessoas e disponibilizar condições apropriadas para que possam superar este momento difícil", ressaltou Inocêncio Gasparim, titular da Seaster.

