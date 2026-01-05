Homem morre após ser baleado na praia do Atalaia, em Salinópolis

Um assassinato foi registrado na madrugada desta segunda-feira (5) na área de areia da Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O homem, que não foi identificado, chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu e evoluiu a óbito. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que a Delegacia de Salinópolis apura as circunstâncias do homicídio. A vítima foi encaminhada ao hospital com vida, mas morreu. Equipes fazem buscas para identificar e localizar os envolvidos no crime”, comunicou.

Uma equipe do 44º Batalhão da Polícia Militar que realizava rondas na área foi acionada por frequentadores do local, que informaram ter ouvido ao menos quatro disparos de arma de fogo na faixa de areia. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram um homem caído na área indicada. A vítima apresentava sangramento intenso e um ferimento compatível com tiro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Hospital Regional de Salinópolis. A vítima ainda deu entrada na unidade, no entanto não resistiu aos ferimentos e morreu após receber assistência médica.

Outros policiais que participaram da ocorrência realizaram buscas na área com o objetivo de localizar o autor do crime. No ponto onde o corpo foi encontrado, os policiais recolheram cápsulas de munição calibre .380. Como parte dos procedimentos de apuração, militares que estavam de serviço nas proximidades foram submetidos à verificação dos armamentos e calibres utilizados. A PC deve esclarecer a autoria e as circunstâncias do homicídio.