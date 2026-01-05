Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre após ser baleado na praia do Atalaia, em Salinópolis

O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (5)

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo / Igor Mota / O Liberal)

Um assassinato foi registrado na madrugada desta segunda-feira (5) na área de areia da Praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. O homem, que não foi identificado, chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu e evoluiu a óbito. O caso é apurado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que a Delegacia de Salinópolis apura as circunstâncias do homicídio. A vítima foi encaminhada ao hospital com vida, mas morreu. Equipes fazem buscas para identificar e localizar os envolvidos no crime”, comunicou.

Uma equipe do 44º Batalhão da Polícia Militar que realizava rondas na área foi acionada por frequentadores do local, que informaram ter ouvido ao menos quatro disparos de arma de fogo na faixa de areia. Durante o patrulhamento, os policiais encontraram um homem caído na área indicada. A vítima apresentava sangramento intenso e um ferimento compatível com tiro.

VEJA MAIS

image Corpo de homem morto a tiro na praia do Atalaia, em Salinópolis, é sepultado
Antônio Elvis Barros de Souza foi assassinado no primeiro dia de 2026, e o velório e sepultamento do corpo dele ocorreram em Paragominas, no sudeste do Pará

image Suspeito de ter matado motorista na praia do Atalaia, em Salinópolis, é preso e autuado em flagrante
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu

O Corpo de Bombeiros foi chamado e realizou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Hospital Regional de Salinópolis. A vítima ainda deu entrada na unidade, no entanto não resistiu aos ferimentos e morreu após receber assistência médica.

Outros policiais que participaram da ocorrência realizaram buscas na área com o objetivo de localizar o autor do crime. No ponto onde o corpo foi encontrado, os policiais recolheram cápsulas de munição calibre .380. Como parte dos procedimentos de apuração, militares que estavam de serviço nas proximidades foram submetidos à verificação dos armamentos e calibres utilizados. A PC deve esclarecer a autoria e as circunstâncias do homicídio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em salinas

homem é morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Mais um homicídio é registrado na região de Palmares 1, em Parauapebas

Só nesta semana, dois homens foram mortos e o terceiro, baleado

06.01.26 17h53

POLÍCIA

Mulher é presa por agredir companheira a vassouradas após briga por ciúmes no Marajó

O exame de corpo de delito constatou escoriações no punho e mão direita da vítima, e também na região torácica e mama direita, e um edema no punho esquerdo

06.01.26 17h33

POLÍCIA

Quase metade das infrações de trânsito no fim de ano foram por manobras perigosas, aponta Detran

Pela primeira vez, manobras perigosas realizadas por veículos em acostamento e ultrapassagem proibida somaram 41% de todas as autuações

06.01.26 16h42

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas pelo ex-companheiro em Tomé-Açu

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o suspeito chegou até a casa da vítima, onde houve uma briga entre os dois

06.01.26 15h39

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Policial Militar que agrediu mulher na ilha de Cotijuba é afastado

PM empurrou, desferiu tapas e puxou violentamente a mulher no trapiche da ilha de Belém, no último domingo (04)

05.01.26 22h54

SOLTA

Advogada acusada de matar a mãe é solta pela Justiça

Juliana Giugni Cavalcante Soriano de Mello foi beneficiada com habeas corpus acatado pela magistrada Maria de Nazaré Silva

22.10.22 11h38

POLÍCIA

Empresário é assassinado e esposa é estuprada na frente da filha após carro quebrar na PA-475

Família foi rendida por criminoso armado após estourar pneus em buraco na estrada; vítima foi morta ao tentar fugir com esposa e filha

17.04.25 9h22

POLÍCIA

Suspeito por estupro de adolescente é procurado por polícia em Jacundá

Luan Nascimento de Souza, conhecido como “Peu”, está sendo procurado por um crime que teria ocorrido na última sexta-feira (28/03)

01.04.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda