Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre ao colidir de frente com caminhonete na PA-279

Vítima foi identificada como Ronaldinho Schmidt Dias

O Liberal
fonte

Motociclista morre ao colidir de frente com caminhonete na PA-279. (Reprodução/ redes sociais)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Ronaldinho Schmidt Dias na manhã de sábado (21), em Tucumã, no sul do estado. Ele pilotava uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, quando colidiu de frente com uma caminhonete Toyota Hilux, branca.

A batida ocorreu por volta das 6h15, na rodovia PA-279, em frente ao Parque de Exposições Agropecuárias da cidade. De acordo com o condutor da caminhonete, ele trafegava no sentido Tucumã/Ourilândia do Norte, enquanto o motociclista seguia na direção contrária. Ainda segundo o relato, em determinado momento, o motociclista teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e iniciou os primeiros socorros ainda no local. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Ronaldinho morreu antes de ser removido.

Horas antes, por volta de 1h10 da madrugada, outro acidente já havia sido registrado no município. Um automóvel GM/Celta, prata, bateu na traseira de um caminhão pertencente a uma autoescola e que estava estacionado nas proximidades de um estabelecimento, na avenida Belém.

Com a força do impacto, o carro ficou parcialmente sob o caminhão, e o motorista acabou preso nas ferragens. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas e conseguiram retirar o condutor, que sofreu apenas escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. O proprietário da autoescola compareceu à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e informou que está à disposição da Justiça, caso seja necessário.

Nos dois casos, policiais militares do 86º Pelotão, vinculado ao 36º Batalhão da Polícia Militar (36º BPM), estiveram nos locais para preservar as áreas dos acidentes, organizar o trânsito e auxiliar no socorro às vítimas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Motociclista morre ao colidir de frente com caminhonete na PA-279
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Motociclista morre ao colidir de frente com caminhonete na PA-279

Vítima foi identificada como Ronaldinho Schmidt Dias

22.02.26 23h01

POLÍCIA

Suspeito apontado como ‘torre’ de facção criminosa é preso após troca de tiros com a PM em Bagre

Homem tentou fugir pelo rio e foi capturado com revólver calibre .32 após operação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil

22.02.26 22h26

POLÍCIA

Mulher é presa por homicídio durante operação em Ananindeua

De acordo com a polícia, as diligências para localizar a investigada vinham sendo realizadas desde 2025

22.02.26 21h37

POLÍCIA

Violência sexual contra adolescentes cresce quase 10% no Pará

Especialistas alertam para subnotificação, impunidade e fragilidade na rede de proteção

22.02.26 20h25

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Dupla em moto mata homem a tiros dentro de bar em Anapu

Conforme as autoridades, a vítima seria conhecida por vender drogas no município. A Polícia Civil apura o caso

22.02.26 9h58

POLÍCIA

Homem é atingido por tiro no bairro da Marambaia

Tiro acertou na cabeça de homem que ficou deitado no chão ainda consciente aguardando atendimento

23.08.25 19h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda