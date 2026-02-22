Motociclista morre ao colidir de frente com caminhonete na PA-279

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de Ronaldinho Schmidt Dias na manhã de sábado (21), em Tucumã, no sul do estado. Ele pilotava uma motocicleta Yamaha XTZ 250 Lander, quando colidiu de frente com uma caminhonete Toyota Hilux, branca.

A batida ocorreu por volta das 6h15, na rodovia PA-279, em frente ao Parque de Exposições Agropecuárias da cidade. De acordo com o condutor da caminhonete, ele trafegava no sentido Tucumã/Ourilândia do Norte, enquanto o motociclista seguia na direção contrária. Ainda segundo o relato, em determinado momento, o motociclista teria invadido a contramão, provocando a colisão frontal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e iniciou os primeiros socorros ainda no local. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Ronaldinho morreu antes de ser removido.

Horas antes, por volta de 1h10 da madrugada, outro acidente já havia sido registrado no município. Um automóvel GM/Celta, prata, bateu na traseira de um caminhão pertencente a uma autoescola e que estava estacionado nas proximidades de um estabelecimento, na avenida Belém.

Com a força do impacto, o carro ficou parcialmente sob o caminhão, e o motorista acabou preso nas ferragens. Equipes da Polícia Militar e do Samu foram acionadas e conseguiram retirar o condutor, que sofreu apenas escoriações. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico. O proprietário da autoescola compareceu à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e informou que está à disposição da Justiça, caso seja necessário.

Nos dois casos, policiais militares do 86º Pelotão, vinculado ao 36º Batalhão da Polícia Militar (36º BPM), estiveram nos locais para preservar as áreas dos acidentes, organizar o trânsito e auxiliar no socorro às vítimas.