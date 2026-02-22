Mulher é presa por homicídio durante operação em Ananindeua

Uma mulher natural de Bragança, identificada como Elane Ribeiro Andrade, foi presa na manhã de sexta-feira (20), em Ananindeua, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará. A ação foi conduzida por equipes da Delegacia de Decouville, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana.

A suspeita é investigada por homicídio. O mandado judicial foi expedido nos autos de um processo criminal que tramita na Justiça do Pará.

De acordo com a polícia, as diligências para localizar a investigada vinham sendo realizadas desde 2025. As equipes efetuaram levantamentos de informações, buscas em endereços vinculados à suspeita e investigações complementares, mas, inicialmente, não obtiveram êxito.

Na sexta-feira, após novas informações sobre o paradeiro da mulher, os policiais se deslocaram até o endereço indicado e efetuaram a prisão por volta das 10h.

Após ser detida, Elane Ribeiro Andrade foi informada sobre o teor do mandado, teve seus direitos constitucionais assegurados e foi conduzida à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis. Ela permanece à disposição da Justiça.

Segundo a corporação, a investigada também responde a outros procedimentos criminais, incluindo processos por furto e tráfico de drogas.