Corpo de homem morto a tiro na praia do Atalaia, em Salinópolis, é sepultado

Familiares e amigos prestaram no sábado (3) as últimas homenagens a Antônio Elves Barros de Souza, morto com um tiro de arma de fogo no primeiro dia de 2026, na praia do Atalaia, no município de Salinas, no nordeste do Estado do Pará. O corpo de Antônio Elvis foi velado no sábado (3) pela manhã na capela mortuário do município de Paragominas, na região sudeste do estado. Em seguida, o sepultamento transcorreu em um cemitério público da cidade.



O velório e o sepultamento da vítima foram marcados pela comoção de familiares e amigos de Antônio Elvis. No cemitério, foram prestadas as últimas homenagens a ele, que, de acordo com pessoas próximas, Antônio era bastante conhecido em Paragominas.



O suspeito de efetuar o disparo que ceifou a vida de Antônio Elvis já foi identificado e preso ainda no dia do crime, segundo informou a Polícia Civil. Esse suspeito permanece detido até o momento.

Caso

A morte de Antônio Elvis, de acordo com informações levantadas até agora, foi provocada por um desentendimento no trânsito, no acesso à praia do Atalaia. Antônio morreu na quinta-feira passada, dia 1º deste mês de janeiro, por volta das 20h.



Ele dirigia um veículo. Esse veículo acabou colidindo com outro. A partir da colisão, os dois motoristas passaram a discutir, e, durante essa discussão, o condutor do outro veículo exasperou-se e sacou uma arma de fogo. O condutor atingiu Antônio um disparo. Informações preliminares sobre o caso são de que a briga teve início a partir da colisão entre uma caminhonete Fiat Strada e um Chevrolet Onix. Essa batida ocorreu durante uma manobra na área da rampa de acesso à praia do Atalaia.



Antônio Elvis ainda chegou a ser socorrido. Ele foi encaminhado às pressas até um hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. A Polícia Civil dá prosseguimento às investigações sobre o caso.

