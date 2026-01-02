suspeito de ter matado motorista na praia do atalaia, em salinópolis, é preso e autuado em flagrante

Já está preso e à disposição da Justiça o suspeito de ter matado um homem, na noite de quinta-feira (1º), na praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Salinópolis, e autuado em flagrante por homicídio doloso. O homicídio doloso ocorre quando o agente tem a intenção de matar ou assume o risco de causar a morte de outra pessoa.

Ele já está à disposição da Justiça. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações, acrescentou a Polícia Civil. Os nomes do suspeito e da vítima não foram divulgados.

O crime ocorreu por volta das 20 horas e foi confirmado, inicialmente, pelo 44° Batalhão de Polícia Militar (44° BPM). A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Salinópolis, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com informações preliminares, a briga começou quando dois veículos, uma caminhonete Fiat Strada e um Chevrolet Onix, teriam colidido durante uma manobra na área da rampa de acesso à praia do Atalaia.

VEJA MAIS:

A Strada, apontada como pertencente ao suspeito de efetuar os disparos, teria encostado no Onix. Testemunhas, que gravaram as cenas momentos após o caso, contaram que o condutor da Strada passou a bater no veículo e, durante o desentendimento, o motorista do outro carro teria abaixado o vidro e se alterado. Nesse momento, o homem da Strada sacou uma arma e realizou disparos, atingindo a vítima. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local após o crime para preservar a cena do crime.

Em nota, a Polícia Científica do Pará informa que o corpo da vítima foi periciado e liberado para os familiares na manhã desta sexta-feira (2).