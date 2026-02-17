Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Vítima de acidente de trânsito, jovem de 19 anos morre em Castanhal

Ele e a irmã foram atropelados na segunda-feira, na avenida Barão do Rio Branco

O Liberal
fonte

A imagem mostra o momento em que os irmãos foram atropelados em Castanhal (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Vítima de acidente de trânsito em Castanhal, Gabriel Costa Freitas, de 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A previsão é que o corpo dele fosse liberado ainda na manhã desta terça-feira (17). O velório vai ocorrer na Congregação Betel, localizada na rua Nilza Leite, no bairro Apeú, onde familiares, amigos e membros da comunidade poderão prestar as últimas homenagens, informou a Banda Asafe, uma banda de música cristã, da qual Gabriel fazia parte. Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito pode responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O caso segue sob investigação pela Delegacia de Castanhal. O acidente de trânsito envolvendo um carro de passeio e uma bicicleta elétrica deixou dois irmãos feridos na tarde desta segunda-feira (16), em Castanhal, no nordeste do Pará. O caso foi registrado por volta das 13h50, na avenida Barão do Rio Branco, no bairro Titilândia. O condutor do veículo foi preso.

De acordo com informações repassadas pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, a colisão ocorreu em frente ao loteamento Salles e envolveu um veículo VW Up branco e uma bicicleta elétrica onde estavam Gabriel Costa Freitas e sua irmã Ana Carolina Costa Freitas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os irmãos seguem na bicicleta e são atingidos violentamente pelo carro que vinha logo atrás. Após a colisão, ainda conforme as imagens, o automóvel segue fugindo em alta velocidade.

Uma imagem que circulou nas redes sociais após o acidente mostra a bicicleta elétrica totalmente destruída, com as rodas retorcidas, jogada no chão ao lado das vítimas feridas. De acordo com a polícia, Gabriel precisou ser encaminhado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Segundo a PM, a guarnição foi informada via rádio por um sargento do Batalhão de Missões Especiais sobre o ocorrido.

Com as características do veículo em mãos, os policiais iniciaram diligências para localizar o automóvel suspeito. Durante as buscas, os militares visualizaram um carro trafegando em alta velocidade. Foi realizado acompanhamento até a travessa Santa Catarina, nas proximidades de um canal, onde o veículo foi abordado.

O condutor foi identificado como Mauro Mártires Cordeiro da Cruz, de 43 anos. Após revista no interior do carro, nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, a polícia confirmou que o automóvel abordado era o mesmo envolvido no sinistro. Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para os procedimentos cabíveis.

A Banda Asafe publicou uma nota informando que o corpo de Gabriel seria liberado a partir das 10 horas desta terça-feira. Ainda conforme o comunicado, o horário e o local do sepultamento serão divulgados posteriormente. A banda agradeceu as manifestações de solidariedade, orações e o apoio recebidos neste momento de luto.

 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

vítima de acidente de trânsito, jovem de 19 anos morre em castanhal

