Motociclista morre após colisão com carro em Castanhal

Um jovem identificado como Carlos Daniel Silva da Silva, de 24 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (29), em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima trafegava em uma motocicleta que colidiu com uma caminhonete na entrada da agrovila Iracema. O motociclista morreu na hora.

As informações iniciais indicam que Carlos Daniel retornava do trabalho no momento do acidente. Um dos veículos envolvidos teria realizado uma ultrapassagem malsucedida. No entanto, não há informações se a manobra foi feita pelo motociclista ou pelo motorista do carro. Todos os relatos serão apurados pela polícia, que deve esclarecer as circunstâncias do acidente. A moto atingiu a lateral do automóvel.

Com o impacto, Carlos Daniel foi arremessado e caiu às margens da via. O jovem ficou gravemente ferido e não resistiu aos ferimentos, morrendo antes da chegada do socorro. O carro envolvido permaneceu no local, mas não há detalhes se o condutor se apresentou às autoridades policiais.

Uma viatura da polícia militar esteve no local e auxiliou no isolamento da área. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. A Polícia Civil do Pará informou que o caso foi registrado na Delegacia de Castanhal como homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito. "Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido", comunicou.